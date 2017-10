Was wäre wenn: Basel, zum Dorf mit hundert Einwohnern runterdividiert

Wie würde der Kanton Basel-Stadt aussehen, wenn es ein Dorf mit hundert Einwohnern wäre? Statistiken gibt es genug, zu Beschäftigung, Alter, Bildung, Wohnort und so weiter. Doch selten sieht man das Gesamtbild einer Stadt vor Augen. Wir haben uns durch die Zahlenreihen geackert und ein paar bemerkenswerte Erkenntnisse aus dem Dunkel der Statistiken gefördert. Datenquellen sind das statistische Jahrbuch 2016 und die Webseite des Statistischen Amts des Kantons. Die Zahlen sind alle auf ganze Werte gerundet, was erklärt, dass es vieles nicht gibt.

Dies zuerst: Wäre Basel ein Dorf mit hundert Einwohnern, dann wären davon bloss 32 tatsächlich Bürger der Stadt. Der Rest kommt zu etwa gleichen Teilen entweder aus einem anderen Kanton oder Land. 78 sprechen hauptsächlich Deutsch, gefolgt von Französisch. Im Dorf Basel existieren faktisch keine Asylsuchende. Eine Person verstarb im laufenden Jahr, wahrscheinlich in Riehen. Leider kam niemand zur Welt, weshalb die Bevölkerungszahl ohne Zuwanderung gesunken wäre.

Fast alle wohnen zu zweit und in Grossbasel

Von den hundert Einwohnern kommen 89 in der Stadt unter, bloss elf ziehen die Landgemeinden vor. Was wiederum Riehen bedeutet. Niemand wohnt in Bettingen. Die meisten haben ihre Adresse in Grossbasel, 61 insgesamt, gegenüber 28 in Kleinbasel. Die meisten Quartiere haben 2-4 Einwohner, die grössten, wie das Gundeli, kommen auf zehn. Nur jemand wohnt in der Grossbasler Altstadt.

Die hundert Menschen leben zudem in elf Häusern zu je neun Menschen. In jedem Haushalt leben zwei Personen bei vier bis fünf Haushalten in jedem Haus. Bloss zwei Personen wohnen alleine. Die Dörfler halten zwei Hunde, teilen sich aber je vier Zootiere. Sie sind kulturinteressiert und sozial: Fast alle besuchen die muba und sie gehen je fast sieben Mal pro Jahr in eines der Museen, ganze 30 betätigen sich in der Freiwilligenarbeit. Und sie verursachen einen Feuerwehreinsatz pro Jahr (welcher mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Fehlalarm ist). Alle zusammen erzeugen stolze 16 Tonnen Abfall pro Jahr, doch immerhin recyclen fast die Hälfte der Haushalte. Ganze 37 Personen geben an, keinerlei Konfession zu gehorchen, der Rest ist katholisch oder protestantisch gesinnt (je 14), gehört dem Islam an (sieben) oder hat sich für Glaubensgemeinschaft abseits der institutionellen Pfade entschieden (insgesamt sechs Personen). Die konfessionslosen Ketzer wohnen vor allem in den Quartieren Gundeldingen, St. Johann und Matthäus, so viel sei gesagt.

Polizeirapporte aus Geisterhand

Eine Person hat eine Straftat begangen. Sie hat sicher etwas geklaut, im wahrscheinlichsten Fall Geld. Eine Person wurde verzeigt, 16 haben eine Busse erhalten, welche insgesamt 750 Franken kosteten. Mit grossem Abstand entstanden die meisten davon im Strassenverkehr, aus den rund 1’800 Fahrzeugkontrollen (automatisiert oder manuell) stammen. Die Polizei verfasste 2.5 Rapporte. Polizeibeamte gibt es allerdings keine.

31 Personen haben einen höheren Fachabschluss oder ein Hochschuldiplom in der Tasche, nur 2 Personen über 15 Jahre haben gar keine Schule besucht. Darum haben die Dörfler auch Geld auf dem Konto. Wenn sie es nicht gleich wieder ausgeben.

Etwa 64 sind steuerpflichtig (mit Auswärtigen). 35 verdienen weniger als zehntausend Franken pro Jahr (wohl studieren sie alle noch), weniger als zehn über einhunderttausend. Wiederum haben 72 weniger als zehntausend Franken auf dem Sparkonto. Allerdings zeigt sich: Entweder haben die Baslerinnen und Basler ein gähnend leeres Konto oder sie haben mehr als einhunderttausend Franken auf der hohen Kante (20 Personen). Bloss acht liegen dazwischen. Der Verteilungskoeffizient der Vermögen(-sstatistik) liegt bei 0.93, d.h., eine einzige Person im Dorf besitzt so gut wie alles Vermögen.

Dieses Dorf hat immerhin noch eine Post

63 Personen befinden sich im arbeitsfähigen Alter, davon tun es 49 auch und die Hälfte ist bereits mehr als fünf Jahren am selben Ort angestellt. 35 sind Nichterwerbspersonen, also Studentin oder Hausmann oder so, tatsächlich arbeitslos sind bloss vier Personen. 29 arbeiten Vollzeit, der Rest im Teilpensum. Mit Abstand am meisten sind im Gesundheitswesen und in der pharmazeutischen Industrie beschäftigt. Letztere sind auch fast die einzigen, die überhaupt im zweiten Sektor arbeiten. Es gibt einen Pöstler. Ihren Einkauf können Sie bei 5 Personen erledigen, die ihre Waren von drei Grosshändlern erhalten haben. Zwei Menschen verkaufen Ihnen eine Versicherung, zwei prüfen die Steuererklärung. Dafür gibt es vier Unternehmensberaterinnen und vier Arbeitsvermittler. Die Kantonale Verwaltung wird von einer Halbzeitstelle bedient, die sich ein Mann und eine Frau zu je 25% teilen. 20 beziehen eine AHV-Rente, 12 davon sind Frauen.

Ja, auch das Kaff muss zur Arbeit pendeln

Von allen Erwerbstätigen haben nur fünf gar keinen Arbeitsweg, die meisten schaffen es aber innerhalb von 30 Minuten zur Arbeit. Immerhin vier bemitleidenswerte brauchen täglich mehr als eine Stunde pro Weg, also weniger als diejenigen, die im Trainingsanzug vor dem PC sitzen. Von den anderen nehmen dreizehn das Tram, das sind mehr als die neun, die das Velo bevorzugen. Sieben stehen gerne im Stau. Fast alle, die in der Stadt arbeiten, tun das in Grossbasel. Wenn ihnen langweilig ist, dann lesen sie eines der insgesamt 900 Bücher, die sie einer Bibliothek entliehen haben. Sie alle lesen zusätzlich pro Monat je eineinhalb Artikel auf barfi.ch.