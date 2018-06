Waschküche: Hier streiten die Basler

Am Sonntag ist es soweit: Baslerinnen und Basler stimmen über vier Wohninitiativen ab. Geschichten von Schmuddelwohnungen, von unfairen Vermietern und Albtraum-Wohnen tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder. Ein niederschwelliges Problem ist beim Thema «Mieten» nach wie vor die Waschküche. «Der Waschküchenschlüssel ist in diesem Lande nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand», hat der Schweizer Schriftsteller Hugo Lötscher geschrieben.

Konfliktherd im Keller

Schon wieder wurde die Wäsche aus der Maschine genommen und nass hingelegt. Schon wieder ist die Waschküche trotz Waschtag belegt. Und schon wieder putzte der Nachbar die Waschküche nach Gebrauch nicht. Diese Liste kann endlos weitergehen. Für die aus Deutschland kürzlich zugezogenene Laura war das Waschen schwierig, der Waschplan sah nur einen Waschtag alle zwei Wochen vor. Schon bald merkte sie, dass in ihrem grossen Wohnblock der Plan nicht eingehalten wird. Auch am Sonntag wird gewaschen. «Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt», sagt sie. «Aber es ist extrem mühsam».

Nicht nur für Ausländer ist das Waschen ein Dauerthema, sobald man in die erste eigene Wohnung zieht und für die Wäsche selbst verantwortlich wird. «Die Waschküche ist ein Ort an dem sich Nachbarn begegnen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Vorlieben, die nicht immer bei allen gleich gut ankommen – auch in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene», erklärt Jana Kunz, Mediensprecherin von Immoscout 24 den Konfliktherd. «Zudem fühlt sich in der Waschküche niemand richtig verantwortlich, obwohl jeder seinen Beitrag zur Unterhaltung leisten sollte».

Tipps gegen Waschkückenstreit Jana Kunz von Immoscout24 gibt Tipps gegen den Waschküchenstreit

Feste Termine zum Waschen vereinbaren: Einen Wasch-Kalender erstellen, wo sich jede Partei nach ihrem Bedürfnis selber eintragen kann. Sollte es zu Terminkollisionen kommen, sind die Bewohner meist offener für Kompromisslösungen.

Klare Regeln definieren, besonders was das Putzen/die Sauberkeit anbelangt, das Waschen an Sonntagen/Feiertagen oder bis wann am Abend gewaschen werden darf.

Bewohner sollten miteinander reden und sich nicht im stillen ärgern, sich mit bösen Zetteln bombardieren oder sich gleich in der Waschküche anpöbeln – Gespräche sollten aktiv gesucht werden, ganz nach dem Motto: „Miteinander statt gegeneinander".

Die Waschküche sollte von sämtlichen Parteien sauber gehalten werden

Steter Konfliktherd

In Basel gibt es grössere Probleme bei Mietwohnungen, die hohen Mietzinsen oder Vermieter, die zu Abzockerpreisen Schmuddelwohnungen vermieten. Auch eine Wohnung im Stadtkanton zu finden ist eine Herausforderung. Wenn man diese dann doch gefunden hat, ist die Waschküche ist ein Dauerthema. «Es kommt durchaus regelmässig im Bereich der Anfragen vor», sagt Peter Steiner von der Rechtsabteilung des Basler Mieterinnnen- und Mieterverbands (MV). «Doch angesichts der Vielzahl von Massenkündigungen nimmt dieses Thema keine grosse Bedeutung im Bezug auf Konflikte ein».

Die Gründe für einen Waschküchenstreit sind so vielfältig, wie die Menschen phantasievoll. In manchen Häusern führt es zu Streit, wenn zu Unzeiten gewaschen oder der Waschplan missachtet wird. Ein Dauerbrenner auch, die trockene Wäsche, die zu lange hängt oder die nasse die in der Maschine zu lange liegenbleibt. Schlechte Reinigung der Waschküche, Waschmittel oder Kleiderklau gehören auch auf die Liste.

Reden ist gold

Doch was tun, wenn man sich wöchentlich über den Nachbarn in der Waschküche nervt? «Mietparteien sollten sich untereinander absprechen», rät Peter Steiner. «Allenfalls können sie sich an die Vermieterschaft wenden und anregen, dass zusätzliche Waschmaschinen angebracht werden. Hierzu besteht jedoch kein Anspruch». Klare Regeln helfen beim Umgang mit Konflikten. Die gemeinsame Nutzung von Waschküchen nimmt dazu ab . In neu erstellten oder totalsanierten Wohnungen werden vermehrt Waschmaschinen als Standard angebracht», sagt Peter Steiner. Geht, im Sinne von Hugo Lötscher, ein Kulturgut der Schweiz verloren? Wenn ja wäre es wohl ein eher unbeliebtes Kulturgut.