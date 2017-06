Weg vom Fenster: Warum kleben Pendler am Handy?

Was bannt die Menschen so?

Im Tram sind die meisten Fahrgäste mit ihren Handys beschäftigt, besonders morgens dank Kopfhörern völlig von der Welt um sie herum getrennt. Eine Umfrage vor Ort hat ergeben: Man will sich informieren (also Facebook und Newsapps) oder an den Leben anderer teilhaben (Instagram, Snapchat). Games sind seltener. Kopfhörerträger sagen, sie suchen Musik. Auf die Nachfrage, wofür man selbst da konstant aufs Handy schauen muss, fühlen sich die Musikfans dann doch ertappt: «OK, Musik und Facebook.»

Nicht alle Ablenkung ist gleich

Neueste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen allerdings einmal mehr, dass die Inhalte, die man sich auf dem Handy ansieht, durchaus sehr schädlich sein können. Die kürzlich erschiene britische Studie #StatusOfMind nennt Instagram und Snapchat als Gefahr Nummer eins für junge Menschen und bringt sie mit einem Anstieg bei Angststörungen und Depressionen von 70% in den letzten 25 Jahren in Verbindung.

Snapchat-Tempomat

Kein Wunder: In irrwitzigem Tempo mischen sich in den Apps Selbstdarstellung, Mitteilungsgewimmel und Sensationslust, was vielen mehr Mühe bereitet, als sie zugeben. Besonders bewegte Bilder, soziale und gleichzeitig interaktive Inhalte machen süchtig wie Alkohol und Zigaretten, so die Studie.

Das Interesse, Erlebtes zu teilen und an Aktivitäten von Freunden teil zu haben, ist an sich lobenswert. Und Menschen die sich informieren, während sie passiv im Zug sitzen, keineswegs neu, sondern so alt wie der Zug selbst. Es ist nicht so, als hätten sich vor den Smartphones im Tram wildfremde Menschen angeregt unterhalten und um ein Lagerfeuer sitzend Geschichten erzählt.

Gelangweilt sind wir, seit es Zugfahrten gibt. Bild: Wikipedia/Bundesarchiv

Leise rieselt das Smartphone

Wer kann es ihnen übel nehmen, so eine Tramfahrt, jeden Morgen dieselben fünf Stationen, da lässt man sich gerne ein wenige berieseln, visuell oder akustisch. Ein Tramgast erklärt, dass er in seinem Job als Telefonsupporter einer grossen Firma den ganzen Tag mit Fremden rede. Die zehn Minuten im Tram will er einfach nur «Bildli anschauen und abschalten.» Auf seinen Kopfhörern läuft keine Musik, sondern Stille. Auch die Studie betont, dass durchaus gute Effekte zu beobachten seien. Sozialer Austausch in digitaler Form ist nicht per se schlechter. Doch Freud und Leid liegen nahe zusammen.

Anfällig sind besonders Jugendliche. Bild: Keystone

Das Handy ist kein Telefon

Die heutigen Handys werden kaum mehr als Telefone benutzt, sie vereinigen ein ganzes Leben in einer Handfläche. Das Büro, die Musiktauschbörse, der Schoppingtempel, der Newskanal, Kalender, Erinnerungen, Freunde und Vorbilder. Es gibt immer etwas zu tun und das passt zu einer Gesellschaft, die ständig beschäftigt sein muss. Keine Sekunde können wir untätig sein, und dort liegt das wahre Problem.

Realitätsfremd ist, wer offline bleibt

Paradoxerweise gilt als realitätsfremd, wer sich gerade nicht auf unzähligen Internetseiten gleichzeitig bewegt, sondern das Handy in der Tasche lässt und einfach da ist. «Es kommt eigentlich nie vor, aber wenn ich mein Handy vergessen hab, fahr ich wieder zurück,» sagt die junge Frau unter der angehobenen Kopfhörerschale hervor.

Verbunden in der Masse, und doch alleine. Bild: barfi

Automatismus statt Ablenkung

Aus dem ursprünglichen Interesse wird schnell ein schleichender, freudloser Automatismus. Die Smartphones und Tablets werden gezückt, weil, was soll man sonst tun? Lieber mit dem Daumen wie betäubt über den Touchscreen wischen als einfach zu nur dazusitzen. Sie öffnen im Sekundentakt Apps und Internetseiten, und würden nicht merken, wenn das Tram plötzlich abheben und davonfliegen würde. Von ihren Lieblingssongs bleiben noch die jeweils ersten vier Sekunden.

Was an den Handys und Ohrstöpseln stört, ist, dass alles darin wichtig, aufregend und relevant zu sein vorgibt, dabei aber niemand interessiert oder entzückt wirkt. Die schlimmste aller Höllen: Ein Einheitsbrei aus nur Superlativen. Barfi.ch ist da eine lobenswerte Ausnahme, wie dieser Bericht zeigt ;-)