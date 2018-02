Weit weg von Zuhause: Die Basler Olympioniken sind gut in Südkorea angekommen

Mit einer Zeremonie im kleinen Rahmen ist am vergangenen Donnerstag in Anwesenheit von IOC-Präsident Thomas Bach das olympische Dorf in Pyeongchang eröffnet worden. Der Ort in Südkorea ist ab Freitag bis zum 25. Februar Hauptschauplatz der Winterspiele.

Für die 23. Winterspiele wurden zwei olympische Dörfer als temporäres Zuhause für die Sportler errichtet. Neben dem Athleten-Dorf in der Bergregion Pyeongchang, wo die meisten Wettkämpfe der Spiele ausgetragen werden, darunter die Disziplinen wie Langlauf, Biathlon, Bob und Skispringen, gibt es noch ein zweites, deutlich kleineres olympisches Dorf in der Küstenstadt Gangneung. Hier werden die Wettkämpfe der Eissportarten Eishockey, Curling, Eiskunstlauf und Eisschnelllaufen ausgetragen.

Die beiden Athletendörfer beherbergen etwa 6'800 Aktive und Betreuer. Rund 2'900 Sportler aus mehr als 90 Ländern werden an den Spielen vom 9. bis 25. Februar in Südkorea sein.

In Südkorea ist alles bereit

Darunter sind auch 170 Schweizer Athleten und eben 3 aus der Region Basel. Manuela Siegrist (Curling) aus Basel-Stadt und Sabina Hafner (Bob) und Mario Dolder (Biathlon) aus Baselland. Die drei Basler Athleten sind gut in Südkorea angekommen. Barfi.ch hat bei Alexander Wäfler, von SwissOlympic, nachgefragt, was die Sportler im olympischen Dorf von Pyeongchang erwartet.

Mario Dolder und Sabina Hafner / ©Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Sportamt BL

Manuela Siegrist (2. v.l) und ihr Curling-Team / ©Sportamt BS

Alexander Wäfler erzählt, er sei zufrieden mit der Arbeit, die in Südkorea geleistet wurde. «Im Dorf ist alles fertig, anders als das noch bei den Sommerspielen in Rio 2016 der Fall war, als noch an vielen Stellen gebaut wurde». Die Schweizer Delegation bezieht im olympischen Dorf von Pyeonchang 8 Stockwerke in einem Hochhaus. «Die Athleten wohnen in Appartements, meist in Zweierzimmern ohne viel Schnickschnack. Die Schweizer Wohnungen bestehen aus einem Wohnzimmer sowie verschiedenen Schlafzimmern und Badezimmer», erzählt Alexander Wäfler am Telefon aus Pyeongchang.

Sport geht durch den Magen

Für die optimale Verpflegung im Dorf ist auch gesorgt. «Jedes Dorf hat verschiedene riesige Dinning Halls, die rund um die Uhr warme Verpflegung anbieten». Von Pasta über Fleischgerichte, verschiedene Salate und koreanische Spezialitäten finden unsere Basler Olympioniken alles, was der Sportlermagen begehrt. Auch Vegi-Menus und glutenfreie Gerichte sind zu haben. «Extrawünsche werden bei den Verpflegungsständen jedoch keine erfüllt», informiert Wäfler. Bezahlen müssen die Schweizer Athleten übrigens weder für die Unterkunft, noch für die Verpflegung. Die Kosten dafür trägt SwissOlympic.

Prachtvolles «House of Switzerland»

Falls einer unserer Basler Olympioniken eine Medaille gewinnen sollte, würde das Edelmetall auf dem Medals Plaza nahe dem Olympiastadion in Pyeongchang übergeben werden. Die anschliessende Medaillen-Sause fände dann im «House of Switzerland» statt, das heute eröffnet wurde und vom Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) betrieben wird.

«House of Switzerland» / 2018 © EDA Schweiz

Und auch an einem Tag an dem Siegrist, Dolder und Hafner von Heimweh geplagt wären, würde sich der Besuch im «House of Switzerland» für sie lohnen. Denn im imposanten Holzhaus gibt es ein öffentliches Restaurant, das Schweizer Spezialitäten anbietet, eine Kunsteisbahn und die Möglichkeit beim Après Ski etwas abzuschalten.

Am Schluss gibt Alexander Wäfler noch Entwarnung zum zurzeit grassierenden Norovirus unter der südkoreanischen Sicherheitskräften. «Bei keinem der Schweizer Delegation wurde bisher irgendwelche Symptome festgestellt». Und nun heisst es nur noch Daumen drücken!