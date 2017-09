Welcome back, Manchester United! Erinnerungen daran, wie wir den Grossen das Fürchten gelehrt haben

Die Frage, die sich am Abend des 7. Dezember 2011 stellte, war: Wer folgt dem bereits gesetzten Benfica Lissabon in den Achtelfinal der Champions League? Der FC Basel hatte bis zu diesem Tag eine gute CL-Kampagne hinter sich. Die beiden Spiele gegen den damaligen rumänischen Meister Oţelul bereiteten dem FCB keine Mühe. In beiden Spielen erfüllte man die Pflicht und holte sich drei Punkte. Gegen den späteren Gruppensieger Benfica Lissabon musste man zu Hause zwar eine Niederlage hinnehmen, trotzte ihnen auswärts jedoch ein Unentschieden ab. Mit 12 Punkten war Benfica an der Tabellenspitze gesetzt.

Damit kam es am letzten Spieltag zum Showdown: Der «kleine» FC Basel gegen das «grosse» Manchester United. Für den neutralen Zuschauer eigentlich gar keine Frage, der Vorjahresfinalist ManU würde triumphieren, so lautete der allgemeine Tenor. Nachdem die Engländer das Finale 2010/2011 gegen den FC Barcelona verloren hatten, würden sie sich ja kaum ein Jahr später bereits in der Gruppenphase eine Blösse geben. Unangenehm im Hinterkopf dürfte den englischen Fans das 3:3 im Old Trafford gewesen sein. Der FCB erkämpfte sich im Hinspiel ein Unentschieden. Aber zweifelte wirklich jemand daran, dass sich ManU die drei Punkte und somit den Einzug in die Achtelfinals sichern würde? Wohl kaum.

Die Magie der Nacht

...Rooney hatte wenig zu lachen.

Doch dann dämmerte eine magische Champions League-Nacht, eine ganz besondere Stimmung lag über der Stadt. Alt war das Spiel noch nicht, als das erste Tor fiel. In der 9. Minute hämmert Marco «Pipi» Streller den Ball in die Maschen. Die Freude auf und neben dem Feld war riesig, aber nicht überschwänglich, schliesslich waren noch mindestens 81 Minuten zu spielen. Lange verlief das Spiel ereignislos. Bis zum nächsten Tor musste man sich bis in die 84 Minuten gedulden. Alex Frei erhöhte zum 2:0. Nun jubelte die Stadt.

Hatten sich manche schon beim 3:3 in Manchester die Augen gerieben, blieb jetzt nur Staunen. Sollte es wirklich möglich sein? Der kleine FCB kegelt die Grossen aus der Champions League? Aufregung kam kurz vor Schluss auf. Der Anschlusstreffer fiel in der 89. Minute. Für manchen Bebbi folgten wohl ein paar der längsten Minuten in ihrem Leben bis endlich der Schlusspfiff fiel.

Vom Goalgetter zum Funktionär

Danach gab es kein Halten mehr: Der Barfüsserplatz füllte sich, als hätte man soeben den Meistertitel gewonnen. Die Mannschaft liess es sich nicht nehmen, zusammen mit den Fans den Sieg zu feiern und diese magische Nacht zum Tag zu machen.

Vor allem die beiden Torschützen dürften der neuerlichen Begegnung mit Manchester United gespannt entgegenblicken. Denn sie sind immer noch beim FC Basel – wenn auch nicht auf dem Feld. Was wäre es doch ein schöner Einstand für die Herren Funktionäre, würden sich die Ereignisse von damals wiederholen.

