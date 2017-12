Weltnews: 1.Weihnachtstag

National:

Fahrzeugbrand auf der Autobahn erfordert Feuerwehreinsatz

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24./25. Dezember 2017, kurz nach 03.45 Uhr, geriet in Muttenz BL auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern ein Personenwagen in Brand. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. mehr

Zürcher Stadtpolizei erwischt mindestens 270 illegale Freier

Fünf Jahre nach Einführung der neuen Prostitutionsgewerbeverordnung zieht die Stadtpolizei Zürich eine erste Bilanz: Sie hat seither mindestens 270 Freier verzeigt, die gegen den Strichplan verstossen haben. mehr

Erste "sichere" Selfie-Station auf einer Piste im Oberengadin eingeweiht

Ein waghalsiger Zwischenstopp auf der Piste für ein spektakuläres Selfie? Diese Gefahr müssen knipsfreudige Skifahrer auf der Lagalb im Oberengadin nicht mehr eingehen. Denn dort steht seit diesem Wochenende auf 2959 Metern über Meer die erste Safe-Selfie-Station. mehr

Lawine reisst Skitourengänger mit sich

Ein Skitourengänger ist am Montagmorgen bei einem Lawinenniedergang oberhalb der Belalp VS ums Leben gekommen. Auch die Tourenfahrerin, die am Samstag im Val d'Anniviers in einer Lawine schwer verletzt worden war, ist inzwischen verstorben. mehr

International:

Bus fährt in Moskau in Menschenmenge - mindestens fünf Tote

In Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens fünf Menschen tödlich verletzt. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden weitere 15 Fussgänger verletzt. Der Fahrer wurde verhaftet; er soll die Kontrolle über seinen Bus verloren haben. mehr

240 Tote nach Tropensturm auf Philippinen - Frau aus Meer gerettet

Tropensturm "Tembin" hat auf seinem Weg durch den Süden der Philippinen am Wochenende eine Schneise der Verwüstung gezogen und mindestens 240 Menschen getötet. mehr

Papst schaltet sich in Weihnachtsbotschaft in Jerusalem-Krise ein

Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft auf die Jerusalem-Krise Bezug genommen. Er warnte vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. mehr

Guatemalas Präsident kündigt Botschafts-Umzug nach Jerusalem an

Als erstes Land folgt Guatemala der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Dies gab Guatemalas Präsident Jimmy Morales am Sonntag bekannt. mehr

Mann rast mit Auto in SPD-Parteizentrale in Berlin

Ein Mann ist bei einem mutmasslichen Suizidversuch mit seinem Auto in die SPD-Parteizentrale in Berlin gerast. Zuvor soll der 58-Jährige laut Polizei vor der Parteizentrale der CDU eine Tasche mit brennbaren Materialien abgestellt haben. mehr

Queen lobt Zusammenhalt nach Terroranschlägen

Die britische Königin Elizabeth II. lobt in ihrer Weihnachtsansprache den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London. Die Städte seien mit starkem Charakter dem Terrorismus begegnet. mehr