Weltnews: Stephanstag

National:

Christkind und Konsorten bescheren der Post 18 Millionen Pakete

In der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit hat die Post alle Hände und Sortieranlagen voll zu tun gehabt. Sie verarbeitete allein im Dezember 18 Millionen Pakete. Seit Heiligabend läuft zudem die Aktion "2 x Weihnachten" mehr

Auto prallt in Biberist in Tunnelwand und überschlägt sich

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag im Spitalhoftunnel der Autobahn A5 bei Biberist SO die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. mehr

Drei Personen über Feiertage wegen Lawinen gestorben

Über die Feiertage sind wegen Lawinen drei Personen ums Leben gekommen. Eine Skitourenfahrerin konnte zunächst aus den Schneemassen gerettet werden, erlag jedoch später im Spital ihren schweren Verletzungen. mehr

Gerade an Festtagen: Warnung vor Bitcoin-Crash

Der Preis der virtuellen Währung Bitcoin ist vor den Festtagen um mehr als zehn Prozent gefallen. Damit kommt eine alte Frage auf den Tisch: Ist Bitcoin überhaupt Geld? Nein, meint Deutschlands oberster Währungshüter. mehr

Nach mageren Jahren sind 2017 wieder mehr Initiativen lanciert worden

Nach zwei mageren Jahren wird das Instrument der Initiative wieder häufiger genutzt. 2017 sind auf nationaler Ebene zehn Volksbegehren lanciert worden, vier mehr als jeweils in den beiden Vorjahren. Eingereicht wurden fünf Initiativen. mehr

International:

Tropensturm "Tembin" verschont Vietnam - 240 Tote auf Philippinen

Der Taifun "Tembin" hat am Weihnachtswochenende schwere Zerstörungen auf den Philippinen angerichtet und über 240 Menschen den Tod gebracht. Der Tropensturm war am Sonntag in Richtung Vietnam weitergezogen - doch die Provinzen Ca Mau und Bac Lieu blieben verschont. mehr

Kannibale und Gentleman - Anthony Hopkins wird 80

Er spielte Götter, Diener, Staatsmänner und den Kannibalen Hannibal Lecter: Anthony Hopkins zählt zu den besten Verwandlungskünstlern im Film. Auch mit 80 Jahren macht der britische Star weiter. mehr

Palästinenserin schlägt Soldaten und wird im Internet gefeiert

Eine junge Palästinenserin, die einem israelischen Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen hat, wird in arabischen Social Media als Heldin gefeiert. Die 16-jährige Ahed Tamimi wurde vor einer Woche zusammen mit ihrer Mutter und einer Cousine festgenommen. mehr

Lufthansa-Chef Spohr wehrt sich gegen Monopol-Vorwürfe

Seit der Air-Berlin-Pleite hagelt es Vorwürfe gegen die Lufthansa. Sogar das Kartellamt nimmt die Ticketpreise des deutschen Marktführers unter die Lupe. Der Verdacht: Lufthansa habe die eigene Marktmacht missbraucht. mehr

China vermittelt zwischen Afghanistan und Pakistan

In Peking haben sich die Aussenminister von China, Afghanistan und Pakistan zu einer neuen Serie von Afghanistangesprächen getroffen. Wichtigste Themen waren die Sicherheitslage in Afghanistan und die Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan. mehr