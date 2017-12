Wenn alle Basler Lichtlein brennen

«Mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis», so heisst es in einem Weihnachtslied aus dem Jahr 1599, die Rede ist von einem «Röslein», das gewachsen ist, im Bauch einer Jungfrau, also in jenem von Maria, der Muttergottes. Und dieses Röslein soll das Licht tragen, in die Finsternis dieser Welt.

Alle, die in einem Land leben, in dem der Winter kalt und dunkel und hart ist, sehnen sich in der tiefsten Zone dieser Jahreszeit nach Licht und Wärme. Und Weihachten findet just an diesem tiefsten Punkt statt, kurz nach der Wintersonnenwende, wenn die Tage ganz langsam wieder ein wenig länger werden, die Hoffnung wieder wächst. Unsere vorchristlichen Vorfahren haben in diesen Tagen zum Sonnengott gebetet – auf dass jener wieder auferstehen möge. An seine Stelle ist Jesus Christus gerückt.

Heidnisch oder christlich, dieses Symbol bleibt gleich, es illustriert jene ganz und gar grundlegende menschliche Gefühlslage, jene, die zuletzt stirbt: Hoffnung.

Am tiefsten Punkt

Bezeichnend ist der Umstand, dass diese Hoffnung am tiefsten Punkt in die Welt kommt, am Punkt der absoluten Hoffnungslosigkeit eben. Dies bringt die Weihnachtsgeschichte in bemerkenswerter Art und Weise auf den Punkt. Maria und Josef müssen wegen einer Volkszählung nach Betlehem, wo es im Winter übrigens auch kalt ist, in den letzten Tagen hatte es dort um die zwei Grad Celsius.

Sie kennen niemanden in der fremden Stadt. Es wird Nacht. Sie ist hochschwanger. Das Paar sucht eine Bleibe. Dringend. Doch sie werden überall abgewiesen. Kalt abgewiesen, obwohl man der Frau ansieht, dass es bald soweit sein wird. Man stelle sich die Sorgen vor, die Joseph sich um seine Maria macht, man stelle sich die Angst vor, die Maria durchmachen muss.

In jener kalten dunklen Nacht zu Betlehem.

Wenn die Bürger das gewusst hätten...

Sie helfen sich selber. Indem sie sich in einem Stall einnisten. Zwischen Ochs und Esel, im Stroh. Und dort kommt sie auf die Welt, die Hoffnung. Jenseits der tiefsten Verzweiflung. Wie wenn, nach einem kalten Winter, die Sonne erstmals wieder ihre Kraft entfaltet.

Und wer kommt zu Besuch, nachdem das junge Paar von den Bürgern Betlehems abgewiesen wurde? Ausgerechnet drei Könige, die das Neugeborene als einen der ihren auf dieser Welt willkommen heissen. Wenn die Bürger das gewusst hätten, ja dann wäre das Paar wohl im besten Zimmer einquartiert worden.

Weil wir alle in Not geraten können

Man muss nicht christlich sein, um die Grösse dieser Metaphern zu erkennen, man muss nicht christlich sein, um im tiefsten Winter die Hoffnung zu feiern, man muss nicht christlich sein, um jenen zu helfen, die ohne Hoffnung sind, jene aufzunehmen, die draussen in der Kälte frieren. Aber, man muss ein Herz haben, um dies alles zu tun, und in diesem Herz muss die Liebe wohnen, zu den anderen Menschen. Und diese Liebe soll die Grundlage unseres Handelns sein. Warum? Weil wir alle in Not geraten können. Weil wir alle eines Tages auf Hilfe angewiesen sein können. Weil wir alle verletzlich sind und sterblich.

Wenn man allen Weihnachtskitsch mal beiseitelässt, wenn die heisse Schlacht am kalten Buffet geschlagen ist, die Lichter in den Schaufensterauslagen dem Kerzenschein weichen, dann ist dies die Weihnachtsbotschaft, die übrigbleibt: Die Botschaft der Liebe unter den Menschen.

In diesem Sinne wünschen wir von barfi.ch Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!