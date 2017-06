Wenn der Zollitierarzt einen «normalen» Doktor braucht

Es ist nicht das erste Mal, dass der 13-Jährige «Budi» operiert wurde. Bereits 2012 musste er wegen eines Sehnenrisses seines Fingers unters Messer, wie Fabia Wyss, eine der Tierärzte im Zolli, sagt. «Gerade bei Notfällen machen wir aber vieles selber.» Jedoch: Je spezialisierter die Operation, umso kleiner die Routine bei den Zolli-Doktoren. Dann werden spezialisierte Veterinäre beigezogen oder in einigen Fällen, wie bei «Budi», auch Handchirurgen aus der Humanmedizin. Schliesslich ist der Patient ja auch ein «Menschen»-Affe. Operiert werde aber im Zolli, die Narkose übernehmen die Veterinäre vor Ort.

Der im November 2012 operierte Finger von Orang Utan «Budi». Bild: Zoo Basel

Neben den eigenen Tierärzten arbeitet 2 bis 3 Humandoktoren für den Zoo Basel - darunter ein Humanchirurg, ein Gastroenterologe und ein Spezialist für bildgebende Verfahren - sowie vier externe Tierärzte, die bei Bedarf konsultiert werden können. Unter den bei Bedarf hinzugezogenen Spezialisten befindet sich ein Chirurg, eine Grosstierärztin, eine Ultraschallspezialistin und sogar ein Verterinärzahnarzt.

«Budi» nach der Operation von 2012. Bild: Zoo Basel

Dass gerade Menschenaffen von Humanmedizinern operiert werden, liegt wegen der grossen Verwandtschaft der Tiere zum Menschen auf der Hand. Doch wurde auch schon ein Gastroenterologe für die Behandlung eines Seelöwen hinzugezogen, erzählt Zolli-Tierärztin Wyss. Eine Magenspiegelung musste durchgeführt werden, weil der Seelöwe aufgrund einer Infektion der Speiseröhre nicht mehr fressen wollte. Ihre letzte Notfall-Operation war Anfang April der Kaiserschnitt bei einer Zwerggeiss. Leider war das Buschi bereits tot, die Mutter konnte aber gerettet werden. Helfen konnte sie auch einem Pfau, der durch eine Verletzung an der Fusspitze beim Gehen immer übertrampte. Nach der Amputation eines Teils der Zehe kann das Tier nun wieder normal gehen.

Humanmediziner operieren auch in Kleintierpraxen

Aber nicht nur im Zolli wird operiert. 1997 wurde der Augenarzt und Gründer der Vista-Kliniken, Edi Haefliger, von der Tierarztklinik Klaus in Liestal für einen eher aussergewöhnlichen Eingriff hinzugezogen. Beim Patienten handelte sich um einen jungen sibirischen Tiger namens «Charly», der von einem freiberuflichen Dompteur aus Arisdorf zugewiesen wurde, da sich das Tier unsicher und trottelig im Gehege bewegte. Der Halter hatte bereits richtig diagnostiziert, dass Charly etwas am Auge fehlte. Spielerisch drückte er den Kopf des Tiers an das Gehege, so dass Dr. Haefliger den Augapfel sicher untersuchen und eine reife Katarakt, also die Trübung der Augenlinse, feststellen konnte.

«Charly» schläft tief und fest.

Die knapp eine Stunde dauernde Operation wurde in der Kleintierpraxis vorgenommen, wobei Dr. Klaus die Narkose übernahm und Dr. Haefliger operierte. Die Linse entfernte er mit der damals noch recht neuen Phakoemulsifikation, eine Zerkleinerung und Absaugung des Linsenkerns mittels einer mit Ultraschall angeregten Kanüle. Eine Kunstlinse konnte nicht implantiert werden, da die Tigerlinse etwas 10 Mal mehr Volumen hat als die der Menschen. «Ich hatte nicht nur während der Operation Angst um das Biest, immer wenn die Ohren sich bewegten, wollte ich abhauen, der Kerl hatte 200 Kilo,» beschreibt Dr. Haefliger die Situation gegenüber barfi.ch.

Hier wird die Linse entfernt.

Interessanterweise sei die Tigerhornhaut dünner als die menschliche und dadurch extrem verletzlich, was umso erstaunlicher sei, wenn man sich die Tiere beim Kampf um ein Weibchen vorstelle. Im Gegensatz zur menschlichen Linse sei die Tigerlinse zudem weich und riesig. Nach dem gelungenen Eingriff sah «Charly» deutlich besser. Als Halbstarker forderte er den 380 Kilogramm schweren Chef der 6-köpfigen Tigergruppe heraus, was diesem gar nicht passte. Nur drei Wochen nach der geglückten Operation kam es leider zum Schlimmsten, bei dem der dienstälteste Tiger «Charly» im Zweikampf tötete.