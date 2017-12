Wer hat die schönsten Schlösser nahe Basel gebaut und kann man heute darin gar als Mieter residieren?

Es gibt viele Schlösser, Burgen und Repräsentationstürme in und um Basel. Rund hundert in der Landschaft und 14 in Basel sind im Burgenlexikon von Werner Meyer erwähnt. Barfi.ch hat die beiden prächtigsten Schlösser in Binningen und Bottmingen herausgepickt.

Schloss Binningen

Die erste Erwähnung als Weiherschloss findet sich 1299. Der Name des Bauherrn ist nicht belegt. Nachdem zwei Erdbeben das Schloss 1356 und 1374 erschütterten, brannte es 1409 fast vollständig ab. Es wird vermutet, dass erst zehn Jahre später mit dem Neuaufbau begonnen wurde. Im Krieg zwischen Basel und Katharina von Burgund wurde die Burg 1409 durch Hans von Lupfen, dem Landvogt Katharinas, zerstört und erst nach einiger Zeit wiederhergestellt.

Weihnachtliches Schloss Binningen. ©Gally Websolutions

Nach mehreren Handänderungen gelangt das Weiherhaus Binningen 1460 in den Besitz der Familie Grieb, von der es Basel 1529 erwarb und unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts als Privatbesitz veräusserte. Zwei Besitzer kauften das Schloss bis es schliesslich an die Niederländer Georg von Brugg und Joachim van Berchem veräussert wurde. Sie waren

Sohn und Schwiegervater des verkappt in Basel lebenden Wiedertäufers David Joris. Bis ins 17. und 18. Jahrhundert wechselt das Schloss wiederholt den Besitzer. 1770 wurde der Weiher eingeebnet.

Seit 1960 gehört das Schloss der Einwohnergemeinde Binningen. Nach umfassenden Renovationsarbeiten 1963/64 beherbergt es heute ein Hotel mit 23 Zimmern und ein Restaurant. 2007/2008 wurde die Schlossgarage abgerissen und mit einem Anbau in Form eines Teleskop-Baus ergänzt, welches das alte Imhof-Haus ziert.

Adventsschloss Binningen. ©Gally Websolutions

Wer mag, kann auch heute noch Schlossherr oder Schlossherrin dort sein. Seit 1968 wird eine Wohnung von 100 Quadratmetern im Schloss vermietet. Leider ist diese im Moment besetzt.

Schloss Bottmingen

Die in der zweiten Hälfte 13. Jahrhundert entstandene Wasserburg wurde im 17. Und 18. Jahrhundert zum Barockschloss französischer Prägung umgestaltet. Dabei ist die mittelalterliche Anlage in ihren Grundzügen noch gut erkennbar. Von den ursprünglich vier Rundtürmen sind noch drei erhalten. Zu den ältesten Besitzern der Wasserburg gehörten im 14. Jahrhundert die zum bischöflichen Hofadel von Basel gehörenden Kämmerer, die auch als mutmassliche Erbauer gelten. 1645 baute der pfälzische Adelige Johann von der Grün das Gebäude im Stile des deutschen Frühbarocks um.

Johannes Deucher aus Steckborn liess das Schloss 1720 zu einem französischen geprägten barocken Landsitz umbauen. Die französischen Mansard-Dächer, grosse Fenster und das grosse Treppenhaus sind Zeugnis dafür. Hinzu kamen Stallungen, Orangerien, Gewächshäuser und ein französischer Barock-Garten ausserhalb des Weihers. Der nächste Schlossbesitzer, Martin Wenk aus Basel, liess Turm und Mauern des Südostteils bis aufs Hofniveau abtragen und den Steinsaal mit prächtigen Stuckaturen verzieren. Im 19. Jahrhundert entstand der englische Park. Die letzten Gutsherren, die das Schloss als privaten Sommersitz nutzten waren die Banquiers Heinrich und Peter Oswald.

Seit 1888 ist im Schloss ein Restaurationsbetrieb eingerichtete. Der neue Besitzer baute einen grossen Saal über den Weiher an der Westseite. Nachdem das Schloss in den 1930er-Jahren stark vernachlässigt wurde, starteten Carl Roth aus Basel und die Burgenfreunde beider Basel eine Rettungsaktion, wobei 1943 der grosse Saal abgebrochen und das Schloss instand gestellt wurde.

Weihnachtliches Schloss Bottmingen. ©zVg

Seit 1957 befindet sich Schloss Bottmingen im Besitz des Kantons Basel-Landschaft und steht seither unter kantonalem und eidgenössischem Denkmalschutz. Seit einer umfassenden Renovation von Küche und Haustechnik wird es auch heute als Restaurant und für festliche Anlässe, wie Hochzeiten und Bankette verwendet. Auch in Bottmingen kann man im Schloss wohnen. Festtagsüberraschung: die Wohnung ist im Moment frei. Dem Traum vom Wohnen im Schloss steht also nichts mehr im Weg.

Quellen: u.a. Burgen von A bis Z: Burgenlexikon der Region von Werner Meyer