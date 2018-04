Wer hat im Lohnhof eigentlich seinen Lohn erhalten?

Die «Burg», die über dem Barfi thront, ist heute eine quicklebendiges Wohn-, Gastro- und Kulturzentrum. Bis 1995 waren Untersuchungsgefangene und Häftlinge mit kurzen Strafen dort untergebracht, was dem riesigen Gebäude ein düsteres Gepräge verlieh. Von 1840 bis Mitte der 1920-iger Jahren waren auch die Basler Polizeidirektion und die Gerichte im Lohnhof installiert. Doch ursprünglich hatte der massive Bau einen ganz anderen Zweck – und seine Grundmauern weisen ein wahrlich ehrwürdiges Alter auf.

Romanische Basilika

Im 11. Jahrhundert standen auf dem Hügel, der den Barfüsserplatz überragt, eine dreischiffige romanische Basilika sowie ein Kloster, dessen einziges Überbleibsel die Krypta ist, in der sich Wandmalereien und Gräber aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Chorherrenstift

1135 wurde der Kirche ein Chorherrenstift des Augustinerordens angeschlossen, eines kanonischen Ordens, dessen Mitglieder ihren Glauben und ihr Leben nach den Regeln des Heiligen Augustinus von Hippo (angeblich hat er zwischen den Jahren 354 und 430 unserer Zeitrechnung gelebt, was allerdings keineswegs gesichert ist) gestalteten. Jenes berühmten Kirchenvaters also, für den der Verzicht auf jeglichen persönlichen Besitz ein besonders wichtiges Element des Ordenslebens darstellte.

Erdbeben

Aufgrund dieses Einzugs der Augustiner wurde aus der Kirche ein umfangreicher Gebäudekomplex. Der dann jedoch schon ein Jahr später, durch das Basler Erdbeben von 1356, schweren Schaden erlitt.

Gotische Hallenkirche

Es war eine hochgotische Basilika, die zunächst auf den Grundmauern – und teilweise mit den Trümmern der alten Anlage – aufgebaut wurde. Aber dieser Bau hatte keine lange Geschichte. Denn bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstand auf dem Leonhardsberg jene gotische Hallenkirche, die wir noch heute kennen. Der Bau dauerte über 40 Jahre.

Durch Reformations-Mobs geschändet

Bereits im Januar 1525 kaufte die Stadt die gesamte Anlage, die bereits vier Jahre später – von den barbarischen Mobs der Reformation – massiv geschändet wurde. Danach wurde die Leonhardskirche zu einer der vier protestantischen Kirchen unserer Stadt, nebst der Peterskirche, dem Münster und der Martinskirche. Um das Klostergebäude kümmerte sich die Stadt für einige Zeit herzlich wenig.

Direktion des Bauwesens

Bis es dann 1668 jenen Namen erhielt, den es noch heute trägt, und der mit seinem damaligen Zweck verbunden war: Lohnhof. Denn in diesem Jahr zog die Direktion des Basler Bauwesens hier ein. Und die war für die Auszahlung aller städtischen Handwerker zuständig, die zumeist wöchentlich erfolgte, nämlich am Freitag, bar auf die Hand. Über 150 Jahre lang bezogen die Arbeiter hier ihre Löhne, der Lohnhof war also ein beliebter Ort, den man gerne aufsuchte. 1821 zog die Basler Kantonspolizei in dem Gebäudekomplex auf dem Leonhardsberg, der sogleich massiv umgebaut wurde.

Widerstand der Frommen

Schon länger wollten die Behörden hier nämlich ein Gefängnis einrichten, was aber in kirchlichen Kreisen auf massiven Widerstand stiess, wollte man doch kein Kittchen unmittelbar neben einem Gotteshaus haben. Doch anfangs des 19. Jahrhunderts wurde die Situation immer prekärer, die Stadt brauchte dringend eine neue Strafanstalt, weil die vielen Zellen in den Stadtmauern und Türmen wegfielen, da die Befestigungen nach und nach abgerissen wurden.

Die ersten Gefangenen

Also setzte man sich über die Bedenken der Frommen hinweg: 1835 zogen die ersten Gefangenen in den Lohnhof ein. Ab 1853 gesellte sich noch die Polizeidirektion dazu. Zwischen 1937 und 1939 wurde dann eine der schlimmsten Basler Bausünden begangen. Damals hat man nämlich die – sehr schöne – Altstadtszenerie am Petersberg dem Erdboden gleichgemacht, um der Kantonspolizei eine neue Heimat zu geben: den Spiegelhof.

Altmodischer Knast

Als der fertiggestellt war, zog die Polizeidirektion und alles, was so dazugehört, aus dem Lohnhof aus. Es blieb ein altmodischer Knast, mit dem niemand so richtig zufrieden war. Diese Situation änderte sich 1995, als der Lohnhof wieder radikal umgebaut und jenes innovative Nutzungskonzept umgesetzt wurde, das hier inzwischen bestens funktioniert. Das Untersuchungsgefängnis kam in den Neubau Waaghof bei der Heuwaage.

Doch der Gebäudekomplex auf dem Leonhardsberg durfte den Namen Lohnhof behalten, den er nun seit genau 350 Jahren trägt.

