Wer nicht rechnet, muss blechen: Konsumentenschutz warnt vor Miethandys

Im November lancierte Media Markt das Angebot, Smartphones auch per Mietvertrag auf Zeit zu erstehen. Bisher nur für iPhones, aber man «möchte das Angebot ausweiten», wie die Medienstelle gegenüber barfi.ch bestätigt. Die Resonanz aufs Angebot sei gut, resümiert der Elektronikmarkt nach den ersten Monaten.

Die Absicht: Den Providern eins auswischen

Media Markt möchte sich damit ein Stück vom Kuchen der Mobilfunkprovider abschneiden. Kaum jemand bezahlt ein Smartphone bar auf die Kralle, sondern seit eh und je über die Ratenzahlungen der Ein- oder Zweijahresverträge seines Mobilfunkanbieters. Media Markt hat als eingeschalteter Zwischenhändler das Nachsehen.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das neue Angebot nur wenig von den bekannten Handy-Abos mit Smartphone-Option: Die monatlichen Kosten sind praktisch identisch. Der Elektronikwarenhändler macht daraus auch keinen Hehl, und dreht seine Werbung positiv so: Die Bindung an einen Provider falle weg! Grund zum Jubeln?

Aber was heisst hier eigentlich mieten?

Telefone gab es immer schon auf Raten, die Verträge sind einfach komplizierter geworden und die Geräte teurer. Waren es früher einfache Hausanschlüsse, für die man bei der damaligen PTT ein Gerät mietete, sind es heute die Smartphones als Krone der technischen Entwicklung. Mit dem Angebot von Media Markt wird es im Dschungel der Mietkosten und Vertragsbedingungen noch übersichtlicher. Zu Ungunsten der Kunden.

Immerhin: Im Gegensatz zu den normalen Abzahlverträgen können Käufer vom Mietvertrag zurücktreten. Alle drei Monate, mit 30 Tagen Frist. Der Vermieter kann natürlich auch seinerseits künden. Und zwar innerhalb von drei Tagen. Will man das Gerät nicht mehr, muss man es in «einwandfreiem Zustand» zurückgeben. Egal, wie lange man dafür Raten entrichtet hat. Ein Kratzer, ein zersprungenes Display, Fehlfunktionen: Das kostet. Denn das Gerät besitzt man nie, es muss zurückgeben werden. Und: Wer es länger als zwei Jahre verwendet, zahlt in der Regel drauf.

Normaler Gebrauch ist bereits zu viel

Der Kosumentenschutz geht jetzt auf die Barrikaden, denn, so ihr Verdacht, das Angebot sei einseitg und lohne sich für Kunden kaum. Abgesehen von den Kündigungsfristen wird bemängelt, dass sich die Bedingungen für den «einwandfreien Zustand» schnell rächen können.

Darunter ist auch zu finden, dass kaum überprüfbare Schäden wie «längere Sonneneinstrahlung» bereits dem Kunden angelastet würden. Niemand darf das Smartphone verwenden ausser dem Mieter. Zudem ist das Angebot nur mit einem Kundenkonto bei Media Markt und dessen gesalzenen Negativzinsen erhältlich, auf diesem werden die Kosten dann belastet. Ein Schelm, wer Böses denkt.

Die PTT hats vorgemacht

Wir erinnern uns: Eigentlich haben wir kaum je ein Telefon besessen. Als die PTT noch ihr staatliches Monopol innehatte, musste man für das Wählscheibentelefon monatlich einen Obulus entrichten. Doch mit den alten Bakelitknochen konnte man Nägel in die Wand schlagen, ein heutiges High-Tech-Gerät dagegen sammelt schneller Gebrauchsspuren, als vielen lieb ist. Vor allem dem Vermieter.

Das Geschäftsmodell von Media Markt basiert ganz wesentlich darauf, Konsum auf Raten anzubieten. Das Mietsystem soll in Zukunft nicht nur weitere Smartphones umfassen, sondern auch auf andere Produktgruppen ausgeweitet werden. Es spricht Menschen an, die sich den Luxus eigentlich gar nicht leisten können, jedes Jahr ein neues Smartphone in den Händen zu halten. Der Werbespruch «Kauf nicht, was du mieten kannst!» widerspricht der Empfehlung jeder Schuldenberatung.

Der Konsumentenschutz ist auch deswegen konsterniert, weil ihre Arbeit zur Schuldenprävention damit zunichte gemacht wird. Mit dem Mietvertrag bezahlt man unter dem Strich entweder gleich viel wie der Neupreis, eher mehr. Niemals aber weniger. Mit den Mietverträgen für Smartphones sind die tatsächlichen Kosten kaum abzuschätzen. Besser: Ein Dauerauftrag auf ein eigens eingerichtetes Handy-Konto und sofort abzahlen.

