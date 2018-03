Wer zum Tanken nach Deutschland fährt, sollte auf die Tageszeit achten, erst dann auf den Preis

Hartnäckig hält sich das alte, durchaus berechtigte Gerücht, dass die Benzinpreise vor Feiertagen in Deutschland bewusst nach oben geschraubt werden, massiv höher sind als unter dem Jahr und sich für Rappenspalter der Blick über die Grenze gerade vor Ostern noch nie gelohnt hat. Wie also kommt man mit dem Wagen günstig ans Ziel? Der Umweg scheint wenig sinnvoll.

Es stimmt tatsächlich: Zu Ostern werden die Preise bewusst angehoben. Was viele nicht wissen: auch in der Schweiz. Dieser Anstieg fällt aber mittlerweile viel geringer aus als noch vor einigen Jahren, als der Ausflug zum Zapfhahn im nahen Deutschland noch gang und gäbe war. Die Rohstoffpreise an der Tankstelle sind im Verlauf dieser Woche nur leicht gestiegen, seit Anfang Jahr sogar gesunken.

Der Umweg über die Grenze hat sich am Osterwochenende also noch nie gelohnt. War früher der Sprit in Deutschland trotzdem etwas günstiger, unterscheiden sich die Preise heute, ausser beim Diesel, nicht mehr. Doch die beiden Länder sind unterschiedlicher, als es scheint.

Bild: Keystone

Trotz Apps und Infoportalen: Der Preisdschungel bleibt ein Dickicht

In Deutschland gilt bereits seit 2013 die Meldepflicht für Benzinpreise. Die Tankstellen sind verpflichtet, jede Preisänderung, hoch oder runter, sofort dem Bundeskartellamt zu melden, sonst droht eine Busse. Die vom Bundeskartellamt «zugelassenen Verbraucher-Informationsdienste», sprich Benzinpreisportale, sind deswegen auch verlässlich. Andererseits sind die Preise in Deutschland laut dem ADAC viel volatiler, also wesentlich unbeständiger als in der Schweiz. Der ADAC betreibt eine App, welche laufend über die Preise informiert. Ob der günstige Preis noch gilt, wenn man ankommt, ist allerdings keineswegs sicher.

In der Schweiz gibt es keine Meldepflicht, die Portale stützen sich auf zufällige Beobachtungen von Automobilisten. Selbst die Preisliste des TCS ist für Rappenspalter nur bedingt aussagekräftig. Einzig Migrol hat eine App, welche die tatsächlichen, aktuellen Preise der eigenen Tankstellen im ganzen Land auflistet. Sie bietet sogar einen Preisalarm. Die ständige Preisüberwachung kann man sich in der Schweiz aber sparen, denn, wie David Venetz, Mediensprecher des Touring Club Schweiz feststellt, sind «die Tankstellenpreise in der Schweiz im Tagesverlauf konstant. Die Tankstellenbetreiber ändern die Preise nur alle paar Tage. 2017 wurden die Preise ca. 23 mal angepasst.» Zum Vergleich: Im Deutschland ändert sich der Preis im Schnitt sechsmal pro Tag(!).

Der Blick auf die Uhr spart Geld

Diese täglichen zeitlichen Schwankungen fallen in Deutschland inzwischen weit mehr ins Gewicht als die der Saison. Ein Blick auf den Tagesverlauf auf der anderen Seite der Grenze zeigt: Um neun Uhr morgens oder Mittags gegen 13 Uhr ist der Sprit deutlich teurer als etwa zwischen 18 und 22 Uhr. Am meisten kostet es zwischen 23 und 06 Uhr. In der Nacht zu tanken lohnt sich nicht, am günstigsten aber ist die Zapfsäule abends kurz vor 22 Uhr. Der Blick auf die Uhr ist wichtiger als jener auf die Preise selbst.

Quelle: ADAC, August 2017

Hierzulande lagen die Benzinpreise zu Ostern in den letzen Jahren im Rahmen des Jahresschnitts: «Im Jahr 2016 lag der Treibstoffpreis an Ostern um 5 Rp/l tiefer als der Jahresdurchschnittswert und 2017 um 1 Rp/l höher,» wie Venetz weiter ausführt. Der Ausflug nach Deutschland, dem Sprit alleine wegen, lohne sich deswegen kaum.

Bild: Keystone

Auch Stau ist teuer

Dies auch, weil sich an Ostern generell und besonders am Flaschenhals Zoll im Nu eine Kolonne bildet. Da die Spritkosten vom Verbrauch abhängig sind, ist zu beachten: Das Tuckern im stockendem Verkehr schlägt sich in deutlich erhöhtem Verbrauch nieder, was die wenigen durch Umwege und Gehirnzermarter ersparten Rappen dahinschmelzen lässt wie der letzte Schnee in der Frühlingssonne. Wer ohnehin nach Deutschland fährt, geht dem Stau am besten aus dem Weg, indem die Fahrt auf Randzeiten geplant wird. Das rechnet sich doppelt. Wer auf die Uhr schaut und gut plant, spart sich auch den Stress, dem man ja gerade beim Oster-Ausflug entfliehen wollte.