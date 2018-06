Weshalb die Art nichts Füdlibluttes will

Ohne Polizeieinsatz geht es an der Kunstmesse Art einfach nicht. Es sind neun Leute, die in goldene Umhänge gehüllt von der Rosentalanlage zum Brunnen auf dem Messeplatz kommen. Hier lassen sie die goldenen Hüllen fallen und flanieren fast nackt und rot angemalt über den Messeplatz. Ein Flyer informiert darüber, dass es sich um eine Kunstperfomance handeln würde. So nicht, denkt sich ein Messe Schweiz Manager im Messeturm, greift nach dem Mobiltelefon und alarmiert die Polizei. Diese ist schnell vor Ort und schickt die Künstler weg. Auf Anfrage von barfi.ch erklärt der Mediensprecher der Polizei, Martin Schütz, dass der Messeplatz grundsätzlich ein öffentlicher Platz sei, während der Art jedoch besondere Regeln gelten würden: «Der Messeplatz ist Allmend. Während der Art Basel hat die MCH Messe Basel dafür eine Nutzungsbewilligung, was wiederum während dieser Zeit die Nutzungen des Platzes für die Öffentlichkeit einschränkt».

Illegale Party

Eingeschränkt war die Nutzung schon 2014 als die «Pappteller-Affäre» rund um eine Aktion von 25 Kunststudenten eskalierte. Die Geschichte endete schliesslich mit einem Urteil des Basler Appellationsgerichtes im Februar 2017, das urteilte, die Basler Polizei habe unverhältnismässig gehandelt. Die Pappteller-Aktion war eine Reaktion gewesen auf die ebenso harsche Räumung einer illegalen Party auf dem Messeplatz 2013, bei der es zu Scharmützeln und einem Tränengas-Einsatz gekommen war. Die Unruhen hatten sich ausgerechnet an Kunst entzündet. Der Japaner Tadashi Kawamata hatte mit dem Aufbau eines Favela-Cafés die Diskussion um öffentlichen Raum thematisieren wollen. Als eine Handvoll Alternative eine Gegenfavela aufbauten und dort Musik laufen liessen, kam es zur Räumung durch Polizisten in Kampfmontur und zur Eskalation.

Kunst ist, was bewilligst ist

In Basel wurde ein Begriff geprägt: Kunst ist, was bewilligt ist. Auch bei den Favelas hatte die Messe Schweiz äusserst humorlos agiert. Denn die Favela der Alternativen und diejenige von Kawamata waren nur dadurch zu unterscheiden, dass in der einen Holzhütte Anzugträger mit Rollkoffern teure Drinks schlürften, während ein Holzbau weiter Musik lief und Bierbüchsen getrunken wurden. Zum Glück lief das am Mittwoch bei den Blüttlern viel besonnener und ruhiger ab. Martin Schütz sagt: «In dem von Dir nachgefragten Fall hat die Sicherheit der Messe die Kantonspolizei um Unterstützung gebeten. Die Polizisten erläuterten daraufhin den Verantwortlichen der Performance, die nicht mit der Messe abgesprochen gewesen war, die Nutzungsrechte der Messe während der Art. Sie wiesen sie darauf hin, dass die Performance ohne Einwilligung der Messe nicht an diesem Ort stattfinden könne. Dieser Hinweis wurde befolgt.»

Pappteller-Affäre

Bei der Pappteller-Affäre ein Jahr später geriet die Basler Polizei in die Schlagzeilen, da sie dreissig Personen, darunter auch Unbeteiligte verhaftete und auf den Spiegelhof brachte kostete die Geschichte am Ende Polizeichef Gerhard Lips den Kopf. Bis heute bleibt schwer zu verstehen, welche Gefahr für die Sicherheit von 25 Kunststudenten und etwa einer Pädagogik-Studentin ausgegangen sein. Die Polizei hatte den Einsatz so begründet, die Leute hätten «einen die öffentliche Sicherheit gefährdenden Zusammenlauf von Menschen versuchsweise verursacht zu haben».

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Messe Schweiz offensichtlich versteht gar keinen Spass und hat auch keinen Sinn für Kunst, ausser für diejenige Geld zu verdienen. Martin Schütz derweil stellt klar: «Die Kantonspolizei würde eine solche Unterstützung bei vergleichbaren Rahmenbedingungen auch an anderen Orten leisten.» Das ist gut zu wissen. Basel-Stadt ist sicher vor Blüttlern.