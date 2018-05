Weshalb immer Basel: traumhafte Badeplätze in der Grossregion

Das Birsköpfli, s Sunnebädli und das Naturbad in Riehen kennt mittlerweile jeder in Basel. Für alle die Lust haben unsere wunderschöne Stadt und ihre vielzähligen Badeplätze zu verlassen und etwas Neues zu entdecken, hat barfi.ch ein paar schöne Orte in der Grenzregion ausfindig gemacht.

Isteiner Schwellen

Bild: Wikicommons

Die Isteiner Schwellen liegen im Altrhein bei Istein. Die Stromschnellen laden zum Baden und Planschen ein. Empfehlenswert ist auf jedem Fall eine Luftmatratze oder etwas Ähnliches. Damit ist es möglich sich über die Stromschnellen vom Fluss treiben zu lassen. Natürlich macht es auch einen riesigen Spass ganz ohne Hilfsmittel.

Dietenbachsee in Freiburg

Bild: wikicommons

Baden in freier Natur und direkt in Freiburg! Der Dietenbachsee liegt auf dem Dietenbachgelände in Freiburg Halsach-Weingarten. Er ist einer der kleinsten Badeseen, aber klar und sauber. Der verfügbare Platz lässt genug Raum für Federball oder Frisbeespieler. Der flache Einstieg ins klare Wasser ist sehr angenehm, an heissen Tagen spenden Bäume einige Schattenplätze und die Sonne erreicht den Platz bis in die späten Abendstunden. Hier tummeln sich alt und jung. Ein FKK-Bereich ist ebenfalls vertreten.

Baggersee Hartheim

Bild: Freiburg-Schwarzwald.de

Der kleine See liegt inmitten der Rheinauer Wälder. Am südlichen und östlichen Uferstreifen ist das saubere Gewässer zum Baden ohne Aufsicht freigegeben. Auf den Wiesen ist das Grillen gestattet.

Baggersee Rimsingen

Bild: Freiburg-Schwarzwald.de

Der Natursee liegt südwestlich vom Tuniberg, das Ufer darf teilweise aus Gründen des Naturschutzes nicht betreten werden. Die Grüne Strasse und auch der Breisgau-Radwanderweg führen hier vorbei und machen den See zu einem schönen Ausflugsziel. Die Uferliegewiese ist bei gutem Wetter sehr begehrt.

Total Jump Lauterbourg

Bild: Screenshot tourisme-alsace.com

Wem Baggerseen und Flüsse zu langweilig sind, der sollte ins französische Lauterbourg in das Erlebnisbad Total Jump fahren. Dort zu finden sind eine Kombination aus aufblasbaren Modulen, auf denen geklettert, gesprungen, getaucht und gerutscht werden kann, und zwar alles auf dem Wasser installiert. Ein Rennen veranstalten, sich herausfordern, einen Sprung ins Wasser wagen oder einfach alle zusammen Spass haben. Das Erlebnisbad ist für Personen ab 8 Jahren zugänglich, die schwimmen können.