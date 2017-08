Wickelfisch ahoi! Impressionen vom 37. Basler Rheinschwimmen

In seiner Art einzigartig auf der ganzen Welt und heute ist es wieder soweit: Ab 18 Uhr startet das 37. Basler Rheinschwimmen am Schaffhauserrheinweg 93. Ob im Bikini, Badekleid oder dem Neoprenanzug werden sich wieder tausende Enthusiasten in des Baslers liebstes Nass begeben. Doch bereits in den 30er-Jahren, mehr als doppelt so lang vor dem offiziellen ersten Event gab es in der Region Bikini und Badekleid. Die Designs der damaligen Liestaler Firma Hanro waren damals topmodisch und wären es wohl heute Abend wieder.