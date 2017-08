Wie lange darf ein Tag sein? Basler Regierung betitelt kundenfreundliche Zürcher ÖV-Tageskarte als «Sonderfall»

Er habe ein paar kleine Anliegen zum Tramfahren und drum wende er sich an die Regierung. So möchte SP-Grossrat Sebastian Kölliker wissen: «Eine Tageskarte, die in Basel gelöst wird, ist nur bis zur letzten Fahrt an dem Tag, an dem sie gelöst wurde, respektive bis zum Betriebsschluss, gültig. Beim Zürcher Verkehrsverbund ZVV gilt die Tageskarte 24 Stunden ab dem Bezugszeitpunkt.» Wer in Basel also um 18 Uhr eine Tageskarte löst, kann sie nur bis 5 Uhr am nächsten Morgen benutzen. Im Tarifverbund der Nordwestschweiz gilt das als Kalendertag, doch der dauert eben nur bis um 5 Uhr in der Früh.

Ganz kundenfreundlich ist nur der «Sonderfall»

In Zürich ist das anders: Hier werden nicht nur die Wandervögel belohnt, die beim ersten Morgengrauen aufbrechen, sondern auch die Nachtschwärmer: Denn ein Ticket gilt 24 Stunden ab dem Bezugszeitpunkt am Automaten. Die Basler Regierung antwortet etwas lapidar auf Köllikers Anfrage: «Das Angebot des ZVV gilt als Sonderfall in der Schweiz.»

Die Regierung betont weiter, es sei ihr wichtig, dass national die Regelungen einheitlich seien, was die Tickets für den öffentlichen Verkehr angehe. Sie schreibt: «Dem Regierungsrat ist es in erster Linie wichtig, dass schweizweit möglichst einheitliche, einfach verständliche und kundenfreundliche Tarife angeboten werden.» Kundenfreundlich, wenn für einen ganzen Tag bezahlt wird, aber nur ein Teil davon genutzt werden darf?

Von wegen Querulant: Zürich verkauft «Zeit und Raum»

Der Zürcher Verkehrsverbund sieht sich aber nicht als Querulant. Mediensprecher Stefan Kaufmann sagt auf Anfrage von barfi.ch, dass 24-Stunden-Ticket sei entstanden, als man auf das Zonensystem umgestellt habe. Ab diesem Moment habe man nicht mehr Hin- und Rückfahrtstickets verkauft, sondern im Grunde «Zeit und Raum». Das Angebot des 24-Stunden-Tickets sei etabliert und beliebt sagt Kaufmann. Es könne höchstens sein, dass sich reisende Zürcher sich in anderen Städten, die sich eben nach dem Kalendersystem orientieren, umstellen müssten.

In Basel hofft man derweil auf eine nationale Lösung und will dann erst nachziehen. So antwortet der Regierungsrat dem Parlamentarier: «Die Gültigkeit der Tageskarten im TNW entspricht dem nationalen Standard. Der Regierungsrat anerkennt, dass eine Gültigkeit über 24 Stunden kundenfreundlicher wäre.» Worauf wartet man denn noch?

Schwierigkeiten mit der Zeit

Machen die Zürcher also alles besser? Ticket lösen, feiern und mit Tram und S-Bahn rumbrausen ohne Ende? Nein. Ganz perfekt ist die Welt aber auch in der grössten Schweizer Stadt nicht. Denn eines gilt es etwa beim Durchfeiern zu beachten: den Nachtzuschlag. Diese Extrataxe von fünf Franken erhebt der ZVV für sein Netz in den dunkelsten Stunden des Tages.

Ganz so verständlich ist damit die Sache mit der Zeit auch nicht mehr. So steht auf nachtzuschlag.ch zu lesen: «Der Nachtzuschlag ist 18 Stunden gültig und muss spätestens vor Fahrantritt gelöst werden.» So dauert ein Basler Tag also vom Zeitpunkt des Ticketerwerbs bis um 5 Uhr früh und die Zürcher Nächte dauern zu jeder Jahreszeit 18 Stunden. Noch Fragen?