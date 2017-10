Wir lieben die Eisenbahn, doch den Basler Bahnhof SBB hassen wir inzwischen

Hilflos steht die betagte Dame vor den Billett-Automaten der SBB in der Schalterhalle. Sie schafft es nicht, die Dinger zu bedienen. Ihr Blick schweift dorthin, wo einst die Schalter mit dem freundlichen Personal waren. Dort ist jetzt die Migros daheim. Ein halbes Hühnchen könnte die Dame nun problemlos besorgen. Doch Hilfe beim Ticketkauf gibt es nur noch im Reisebüro. Dort müsste sie ein Wartezettelchen ziehen und warten, bis die Leute, die hier komplexe Fernreisen buchen, fertig sind. Bis dann aber wäre ihr Zug abgefahren.

Willkommen in der Servicewüste

Willkommen in der Wüste, in der modernen Basler Servicewüste der SBB, die einst ein stolzer Staatsbetreib waren, Teil des Service Public, der so lange zum eidgenössischen Selbstverständnis gehörte. Und jene, die diesen öffentlichen Service erfunden hatten, wussten schon, warum der Staat bestimmte Dienstleistungen in den Fingern behalten sollten. Jene, die die Entscheidung unterstützt haben, die SBB in eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft umzuwandeln, was am 1. Januar 1999 vollzogen wurde, haben es vergessen. Den Preis dafür zahlen die Passagiere. Wir.

Personenhydraulik

Doch dies ist nur ein Seitengleis. Wenden wir uns wieder den Zuständen im Bahnhof SBB zu. Man kann sagen, dass der Basler Bahnhof SBB schon seit langer Zeit der schlimmste städtische Vertreter seiner Art in der Deutschschweiz ist. In Zürich hat man den Bahnhof schon vor Jahren zu einem attraktiven Ort gemacht, an dem die «Personenhydraulik» – so heisst der Publikumsverkehr in der Fachsprache der Planer – funktioniert. Dasselbe gilt für Bern und Luzern. Doch Basel macht den Besenwagen.

Druggedde

Die Passerelle ist zu Stosszeiten längst überfüllt, Druggedde wie am Morgestraich, aber ohne Fröhlichkeit, mitsamt den Rolltreppen, die Schalterhalle ein Bild des Grauens, mit dem Migros-Provisorium, dafür ohne Schalter, die wurden einfach weggespart, das ältere Publikum darf sehen, wo es bleibt und ist auf hilfsbereite Mitpassagiere angewiesen.

Und der Vorplatz ist für Fussgängerinnen und Fussgänger ein Hindernisparcours der Sonderklasse, Trams, Busse, Velos, Taxis; hier regieren Chaos und Orientierungslosigkeit. Was für eine Misere. Und wie lange schon! Und wie lange noch? Eigentlich sollte ein Bahnhof ja die Visitenkarte einer Stadt sein. Der Bahnhof SBB erfüllt eher die Aufgabe einer Vogelscheuche: Abschreckung.

Süsse Nostalgie

Nur wer sich noch daran erinnern kann, darf hier in Nostalgie schwelgen. Von der hohen, luftigen Schalterhalle der alten Zeiten, träumen mit jenen würdigen Wandgemälden aus den 1920er-Jahren, die den Silsersee, Gstaad und das Matterhorn zeigen, und dabei dem freundlichen Service an den Schaltern nachtrauern. Und sogar jener, einst verhassten unterirdischen Bahnhofspassage nachtrauern, die einst das Gundeli mit der Elisabthenanlage verband, zu allen Gleisen führte, inklusive Tramstationen; die hat immerhin ihren Zweck erfüllt.

Geduld üben, Mantra singen

Verglichen mit heute ein paradiesischer Zustand. So wie es jetzt aussieht, wird es Generationen dauern, bis der Bahnhof SBB wieder ein fröhlicher Ort wird, der zum Reisen einlädt und die Ankommenden erfreut. Bis dahin heisst es, Geduld üben, tief atmen und ein Mantra singen, wenn man eine Zugsreise antritt; die Worte diese meditativen Mantras könnten beispieslweise folgendermasssen lauten: «Service public, Service public, Service public, Service public...» Ad infinitum.

Für uns Lebende ist der – in diesem Fall sprichwörtliche – Zug hier wohl abgefahren.