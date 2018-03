Wunderlampe hat nichts genützt: Das Restaurant Aladin am Barfi muss schliessen

Alle Tische sind schön aufgedeckt, doch das Restaurant Aladin am Barfüsserplatz 17 bleibt leer. Ende Monat wird Wirt Ali Koteich sein Restaurant schliessen. Seit anderthalb Jahren habe er einfach zu wenig Gäste. Es werde immer schlimmer. Er sagt: «Nach acht Uhr abends ist der Barfüsserplatz ein Dorf». Elf Jahre lang offerierte Koteich im Herzen der Stadt orientalische und libanesische Spezialtäten. Nun ist Schluss. In den letzten Monaten habe er keinen Tag frei mehr gehabt und Personal abgebaut, sagt er gegenüber Radio Basilisk. Geholfen habe es alles nichts. Seit einigen Wochen schon wird das Lokal mit den Worten: «Hier könnte sich ihr Restaurant/Ladenlokal befinden» zur Miete angeboten.

Hartgesotten

Der Barfüsserplatz 17 hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Über das Restaurant «zum Tramdepot» kann man nur wenig herausfinden, doch soll die Beiz schon damals eine der raueren Art gewesen sein. Hart zu und her ging es in der «Arche». Lange Holztische, grosse Biergläser und dicke Rauchschwaden und Hardrock von AC/DC, Iron Maiden, Deep Purple und Led Zeppelin. In der Arche galt die Musik von Gitarrengott Jimi Hendrix schon als eher «softer Sound». Die Zigarretten kosteten damals noch zwei Franken, ein Grosses war in der Arche da noch für 2.50 Franken zu haben. Kaffee für 1.50 gab's zwar auch, aber hartgesotten genug die Brühe auch zu saufen, waren nicht viele. In der Arche trugen alle Jeans- oder Lederjacken und trugen Cowboystiefel oder Stiefeletten mit Absätzen. Ohne die entsprechende Bekleidung gehörte man schon damals nicht zur Szene. Man trug Nietengürtel und Armbänder mit Stacheln dran. Wer sich keine Lederhose leisten konnte, der investierte zumindest in eine Zebrahose aus dem Kobra und gehörte dann irgendwie auch dazu.

Keiner zu jung, ein Rocker zu sein

Die Bedienung in der Arche war schroff, dafür kam das Bier rasch. Schlägereien und Schreiereien entzündeten sich bei den Stammgästen ziemlich schnell. Schwer zu sagen, worum es ging, aber klar, es hinterlässt Spuren, wenn man den ganzen Tag raucht und trinkt. Die Polizei kam auch immer wieder, was das hartgesottene Publikum nicht weiter störte. In der Arche war für die Halbwüchsigen das Maxi Puch eine Harley und keiner war zu jung, um ein Rocker zu sein. In den Neunziger war das Nachtleben noch einiges bescheidener. Schon der Sound alleine war eine Attraktion. In den Quartierbeizen gab es vielleicht eine Jukebox, aber das war weniger etwas für jüngere Leute.

Deal im Lohnhofgässlein

Laute, harte Musik, randvolle Aschenbecher, versiffte Tische und langhaarige Typen vor grossen Biergläsern. Zum schmuddeligen und harten Bild der Arche gehörte auch der Drogenhandel. Manch ein Stammgast verdiente sich sein Bier mit dem «Rauslassen» von allerlei Ware. In der Arche wurde vor allem mit Hasch gehandelt. Die Deals liessen sich wenige Schritte weiter im Lohnhofgässlein abwickeln. So liess sich auch die Vorort-Jugend an den Barfi locken. Die Beiz bot den Ruch des Verwegenen, den Reiz des Verbotenen.

Reiz des Verbotenen

Mehr und mehr eroberte das Nachtleben die Stadt. Plötzlich gab es nicht nur im 'tis Live-Musik, sondern auch im Z-7 in Pratteln oder im Parterre bei der Kaserne. Die Discos Stratos, Xenon oder Totentanz mit ihren horrenden Getränkepreisen wurden von einer wachsenden Club- und Partyszene abgelöst, die im Stücki oder im Hirschi immer lauter feierte. Mehr und mehr wurde die Arche zum Auslaufmodell. Schliesslich war 1998 nach zwölf Jahren Schluss. Die Rocker und Hooligan-Szene, die sich in der Arche getummelt hatte, war schon in der Auflösung begriffen.

Die Arche geht, das Verruchte bleibt

Im Erdgeschoss entstand schliesslich das Aladin. Dennoch liess den Barfüsserplatz 17 das Verruchte nicht ganz los. Vor drei Jahren stritt sich Ahmed Abdid mit dem Bauinspektorat. Da es in seinem Haus zu laut sei, um dort zu wohnen, wollte er eine zweite Bar über der «Don't Worry Be Happy Bar» aufmachen. Dabei wurde klar, dass sich in einer Wohnung Haus ein Sexbetrieb eingenistet hatte. Was offenbar dem Schlaf ebenfalls nicht zuträglich sei. Heute sind beide Bars im Haus Karaoke Bars. Für dreihundert Franken gibt es Karaoke-Party-Package, dass entweder aus einigen Flaschen Prosecco oder einer Flasche Jack Daniels mit einem Liter Cola besteht.

Asiatische Damen

Zur Karaoke-Party gehören, wie ein Blick auf Facebook zeigt, asiatische Damen dazu, die offensichtlich Stammgäste in den beiden Bars sind. Ein Schelm, wer da böses denkt. Nachdem das Verwaltungsgericht über Lärm, Erotik und Gastronomie diskutiert hatte, durfte die Karaoke-Party weitergefeiert werden. Wie die bewegte Geschichte des Hauses weitergeht, steht in den Sternen. Eine Rückkehr der Arche ist aber kaum zu befürchten: Für eine Bierkneipe mit günstigen Preisen sind die Mieten in der Innenstadt zu hoch.