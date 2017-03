Zeedel-Querschnitt 2017

Fasnachtsclique Glunggi 1966 / Sujet: Primatrump „Mach Amerika nonemool zem Aff!“

Amerika, Amerika

Das Druurspiil heisst Amerika.

Es isch e Drama in däm Schauspiilhuus

Und s’kunnt bim Draibuech kaine druus.

Emänd isch’s nid nur aifach druurig,

nai – me beduurt dä Zuestand schuurig.

Das Drama isch efang im erscht Aggt,

jetzt kunnt dr Räscht im Stundetaggt,

und was no uusekunnt – me waiss es nid,

was das äggscht fir e Zuekunft git.

Opti-Mischte / Sujet: Numme Wuet und Motze es isch efang zum Kotze

Hit haisst s verdammi, dooria und –deggel.

Es haisst veraarscht und verpisst.

Die andere sinn alles dummi Seggel,

denn sälber hät me s besser gwisst.

Und mecht sich ebber rueig und oordlig weere,

denn wird me gopfergässe suur

und bänglet zrugg us alle volle Reere.

Däm sait me hitte Wuet-Kultuur.

Naarebaschi 78 / Sujet: Gäll sunscht drausch mir nit

In dr Gschäftswält isch s scho fascht normal,

wenn au fatal!

S wird glooge, betrooge, manipuliert

Und e Stroof bim Ändbryys scho yykalkuliert.

Skandaal um Skandaal duet s Verdraue versaue

Bisch nie sicher: will mi dää in d Pfanne haue?

Duet sälle wieder Baragraafe biege,

kaa nid gnueg dr Hals ab griege.

Druur und Wuet dien sich staue,

Kei wyytere Skandaal wotsch du verdaue.

Und dr Usswääg us dyym Missdraue:

Uff Dransbaränz statt uf Verdraue

wotsch du baue!

Lälli-Clique / Sujet: Mensch, was machsch!?!?

E kalti Nacht mit Minusgrad,

s Schlachtfäld wird zum Lyychebad,

e Trümmerhuffe us vyyl Stei:

nüt isch me doo vo sym Dehei.

E Huus duet langsam abebrenne

und d Lüt dien paanisch ummerenne.

Am Bode liige Bei und Ärm

und driiber Räschte vo Gedärm.

Ganz drunter sin no Drägg und Schärbe –

Wie vyyl hän do ächt miesse stärbe?

D’ Basler-Dybli / Sujet: Hau ab, du Sagg!

Lägg, bin yych e tolle Siech,

bii dr Scheenscht, dr Gscheytscht, dr Grescht,

leend mii an s Rueder und ych miech

fir mii (und eych) nur s Allerbescht.

Ych bii dää, wo alles kaa,

waiss als ainzig alles rächt,

e reegelrächte Supermaa,

die andere sind alli schlächt.

J.B.-Clique Santihans / Sujet: Mir lääben im Wunderland

Dernoo goot är mit schnällem Schritt,

dr Hofnaar kunnt do fascht nid mit,

in Droonsaal zue siim goldig Buech

und mach sich yyfrig dinn uff d Suech,

was är in siinere Amteszyt

bewirggt het fir die liebe Lyt.

Rätz-Clique 1923 / Sujet: Tyranne und Diggdadoore – au du bisch verloore

Nur – wenns is so guet goot

Foot d Angscht a z grassiere,

Ass überaal Gfoor droot

Und mer alles verliere.

So kunnt denn dr Zitphunggt

Wo me s Volgg ka verfiere,

Und s bald me als ain dunggt:

Me sott meh regiere.

Breo Clique 1896 / Sujet: E raabe-schwarze Daag

Was isch passiert.

Was isch numme los?

Worum isch die Lascht uff aimol eso gross?

Die Lascht uf dine Schultere,

wo du muesch draage,

wo dir schlächti Luune bringt

und e Gschwür im Maage.

Wo macht, ass Hoffnig stirbt

und dir d Freud verdirbt

und di glaube macht,

dass es nur no schlächter wird.

Es isch dä rabeschwarzi Daag,

dört ääne am Horizont.

Är kunnt uf di zue,

wiene Schlächtwätter-Front.

AGB / Judihui!! He? Dätsch

Au dr glai Maa, dä vo dr Strooss,

Isch geg’ dr Wunsch noch Macht machtlos.

Au är will sy e Star, dasch glaar,

So lychtend, häll und wunderbar.

Vereert, bewunderet vo alle

Und wett de Schnalle alle gfalle.

Sans Gêne Stamm / Sujet: Hooli Geen

Doch denn isch d Offebaarig koo:

Sy Lääbe het e Wändli gnoo,

är het die grossi Liebi gfunde,

wie Balsam uf all syni Wunde!

Är het e Sinn im Lääbe gsee

In rot und blau: dr FCB!

Verschnuufer / Sujet: Bim Teutates, d Wält spinnt!

S het s Baselbiet – dert foot s scho aa –

kai Aanig vo Pecunia.

E groosse Latz und nyt derhinder,

drum wirsch dert aapumpt umso gschwinder!

Au d Räscht-Schwyz isch nid ganz im Lot

s haisst BILLAG, MEI dert s tääglig Brot.

D Armee bringt s nid fertig ganz allei

Stellt sich uf d Fiess e Hinkelstai.

Schnooggekerzli / Sujet: Fasnacht to go!

Bisch friener als zem z Midaagässe

gmietlig in e Baizli gsässe

hesch gässe und derzue ain drungge,

derno nomoll em Frailain gwungge

und dr non e Kaffi gennt.

De hesch dr Zyt gnoo, do hesch nyt kennt.

Giftschnaigge / Sujet: mr spränge alli Gränze

Bedingig eins – dass kenne mr vom 8er und de Schwobe

es wird – bedingigslos – es Milliönli über d Gränze gschoobe

Bedingig zwai – isch voll erfüllt – und technisch raffiniert

am Flexity isch nämlig s’Brämsliecht scho montiert.

Märtplatz-Clique / Sujet: VMCB – Carne vale

Wo de Bluetwirscht, Kuttlen oder Haxe

no hesch kennen ässe ooni Faxe,

will de gwisst hesch, dass e rächte Maa

so vyyl Flaisch bruucht, wien är ässe kaa.

Rhygwäggi / Sujet: Grossi Schnuure – nyt drhinter!

In huffe Länder isch s bi Waale

momentan grad grooss in Moode,

s gwinnt immer ain mit glainem Hirni

und drfür mit z groosse Hoode!

E Troll wo nummer uumeschreit

und mit syne Waichdail dänggt,

wo mit synre draischte Dummhait

alli hi zum Abgrund länggt!

Die versoffene Deecht / Sujet: E Jeedem sy Ruggsagg

S Ungligg kunnt bekanntlig sälte ellai...

D Frau will d Schaidig; nimmt all dyni Santymes

Si het e andere – vilicht au zwai?

Uff das aabe läärsch zwai Fläsche Dammassine

Dupf-Club Basel 1932 / Sujet: Gott, bisch du haard! Miir hänn die lengscht Reere

Mir sinn staargg, scheen und nie perfyd.

D Kritik an unserer Stellig isch nur „Penisnyyd“.

Du: Koche, Ych: Schaffe. Ych: Frei, Du: Burka.

Voormacht vom Bosporus bis uffe zer Furka

Spale Clique 1927 / Sujet: Kopf hoch!

S isch schoo wieder Mäntig, fucking shit!

Y kumm mit em daily Business fascht nymm mit.

My Timeline isch aifach uncool, absolut dernääbe.

Jede in dr Schuel duet nach Erfolg numme strääbe.

Vereinigte Kleinbasler 1884 / Sujet: Maria Kart Live: Am Pro Innerstadt Huusegge-Renne

Die wo nid wänn go Renne fahre

und sich dä Kaare kenne spaare,

sind angschiert als Streggeboschte,

zem Strau in scharfi Egge moschte,

denn au zem d Route zer Zyt butze,

zem ummestoh und zem nyt nutze.

Schnurebegge 1926 / 100 Joor Schtaubsuuger

S git Suuger mit und ohni Stegger,

Vo Hoover, Philips, Black & Decker,

Rotel, Miele, Kärcher oder AEG,

Au Dyson sehsch jetz meh und meh,

Tornado, Siemens und Bauknächt,

Au s Elektrolux Modäll sigi nid schlächt.

D Samsung explodiere lycht, dasch klar,

Besser Leifheit, Bosch und Mio-Star.

Und mit em i-Robot, em neue Suug-Roboter,

Goht’s Schtaubwäggsuuge nomoll flotter!

Schtaubsuuger suug! Schtaubsuuger schlugg!

Suug ewägg alle Schtaub und Drägg!

Bring is die pooredieffi Reinheit zrugg!

Suug – zagg-zagg – alle Drägg ewägg!

Basler Bebbi / Sujet: Highway to hell

Vor 700 Joor stapflet dr Dante mit em Vergil durch d’Hell,

du froogsch di, was das mit uns z’tue ha sell?

In sim Inferno tuet dr Dante die 9 Kreis vo dr Hell erlyttere,

hitzedaag miesst me d’Hell aber massiv erwyttere.

In Richtig Hell faare d’Sinder hit uff riisigen Autobahne,

mit numme 9 Kreis khunnsch do gar niene me aane!

Ebb doomools oder hit, gsindigt wird mit glyycher Grintligkait,

aber mir mache’s mit massiv mee Lärm und Gschwindigkait!