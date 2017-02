Zehn unhaltbare Behauptungen zur Basler Fasnacht

In Basel ist bekanntlich jede und jeder Fasnachtsexpertin oder -experte. Ausser jenen Leuten natürlich, die während der drey scheenschte Dääg in die Skiferien flüchten. Immer wieder wird in der Stadt am Rheinknie mit grossem Vergnügen über Geschichte und Ursprünge unseres wichtigsten Brauchs gestritten. barfi.ch möchte mit zehn unhaltbaren Behauptungen – man könnte sogar durchaus von alternativen Fakten sprechen – zu diesen fröhlichen Streitereien beitragen.

1. Räppli:

Konfetti heissen sie fast in der gesamten deutschsprachigen Welt, nur in Basel heissen sie Räppli. Dies kommt daher, dass unsere Stadt früher ungeheuer reich war. Aus diesem Überfluss heraus bewarfen sich die Fasnächtler gegenseitig mit kleinen Münzen, also mit Räppli. Seit wir am Rheinknie jedoch verarmt sind, kommen halt Papierschnitzelchen zum Einsatz, den Namen haben wir natürlich trotzdem behalten. Er ist Tradition.

2. Morgestraich:

Aus disziplinarischen Gründen gab es im alten Basel am Morgen immer Straich, also Schläge, meist aufs blutte Fudi. Diese wurden Schülerinnen und Schülern täglich verabreicht – aber auch den Mitgliedern der Stadtgarde – und zwar genau um vier Uhr in der Früh; egal, ob sie etwas angestellt hatten oder nicht. Man ging davon aus, dass es im Laufe des Tages ohnehin zu Regelverstössen kommen würde. Also nahm man die Strafe praktischerweise einfach vorweg. Weil dieser Brauch auch an der Fasnacht eisern durchgezogen wurde, nennt man deren Auftakt noch heute Morgestraich.

3. Monstre:

Das Drummeli heisst ja ursprünglich Monstre. Dieser Name ist entstanden, weil früher im Rhein ein Ungeheuer, also ein Monster lebte, dem man jedes Jahr zur Beschwichtigung eine Jungfrau opferte, indem man sie im Hornig kurzerhand in den Basler Hausfluss warf. Zu diesem Akt wurde getrommelt, um das Monster auf die Fütterung aufmerksam zu machen. Dieses Monster ist dann allerdings vom berühmten Schneider Hagenbach erlegt worden. Das Trommeln wurde aber weitergeführt. So kam es zur Mutter aller Vorfasnachten.

4. Piccolo:

Kommt aus dem Italienischen und heisst «klein» oder sogar «kleinwüchsig». Früher wurde an der Fasnacht nur getrommelt. Davon waren Leute, die zu klein waren, um eine Trommel zu tragen, ausgeschlossen. Um den kleinwüchsigen Mitmenschen auch eine aktive Fasnacht zu ermöglichen, wurde das Piccolo erfunden. Ein historischer Akt der Gleichstellung, typisch Humanistenstadt.

5. Schnitzelbangg:

Bevor es Mehlsuppe und Zwiebelwähe gab, waren Schnitzel die traditionelle Nahrung während der Basler Fasnacht. Diese Schnitzel wurden von Bankmetzgern verkauft. Es hat sich eingebürgert, dass diese Metzger jedem, der ein Schnitzel kaufte, einen lustigen gereimten Spruch mit auf den Weg gaben. Diese Sprüche wurden in einem monotonen Singsang vorgetragen. Mit der Zeit wurden die Sprüche so gut, dass die Schnitzel darüber in Vergessenheit gerieten. Also verschwanden die Schnitzel und die Metzger wurden zu Sängern, nur ihren Gattungsnamen tragen sie bis heute.

6. Guggemuusig:

Die armen Leute aus dem minderen Basel vergangener Zeiten konnten sich weder Trommel noch Piccolo leisten. Deshalb haben sie an der Fasnacht anders musiziert. Sie haben das ganze Jahr über Papier-Gugge vom Bäcker gesammelt. An der Fasnacht haben sie diese dann im Laufen aufgeblasen und mit einem mächtig klatschenden Handschlag zum Explodieren gebracht. Das Wort Gugge ist uns erhalten geblieben, auch als die armen Leute dann genug Geld hatten, um sich Pauken und Posaunen zu kaufen.

7. Schyssdräggzigli:

Zu Beginn der Fasnachtsgeschichte gab es nur grosse Cliquen mit mindestens zweihundert Mitgliedern. Mit der Zeit wagten sich aber auch kleinere Pfeifer- und Trommlerzüge auf die Gasse. Diese Mini-Züge wurden von den grossen Cliquen, die alles kleine verachteten, derart schikaniert, dass sie damit begannen, scharfe Hunde im Vortrab mitzuführen, um die Plagegeister abzuwehren. Die Hunde verrichteten ihre Notdurft während dem Marschieren ununterbrochen und hemmungslos auf der Strasse. Deshalb watete die Handvoll Pfeifer und Trommler, die ihnen folgte, permanent durch Kothaufen. Also nannte man die kleinen Züge fortan Schyssdräggzigli.

8. Fasnacht:

Eigentlich hiess sie einst Fassnacht, weil an diesen Tagen und Nächten zu Basel ein Fass aufgemacht wird. Das eine «s» ist mit der Zeit verloren gegangen. So kamen die drey scheenschte Dääg zu ihrem Namen.

9. Waggis:

Hier ist das Gegenteil passiert, ein «g» wurde einfach hinzugefügt, denn natürlich kommt der Name Waggis vom Wagen, auf dem die Kreaturen mit der grossen Nase in der Regel unterwegs sind. Wie könnte es anders sein?

10. Fasnachts-Comité:

Seit der Gründung der Stadt Basel durch jene keltischen Stämme, die vor tausenden von Jahren im Santihans am Rhein unten siedelten, gibt es bekanntlich die Fasnacht. Gleichzeitig mit den drey scheenschte Dääg wurde das Comité erfunden. Die Mitglieder dieser Behörde sind bis heute die Zahlmeister der Fasnacht. Alle Aktiven werden in Basel schliesslich entlöhnt – und zwar fürstlich. Sie haben ja hoffentlich nicht den Eindruck, dass jemand im Winter gratis derartige Anstrengungen auf sich nehmen würde.