Zerstritten: Die Basler Bau- und Verkehrskommission blockiert sich selbst und so unsere Stadt

Für den Grossrat Michael Wüthrich von den Grünen ist es eine liebgewordene Gewohnheit: Schon mehrmals hat er den Kopf von Baudirektor Hans-Peter Wessels gefordert, weil dieser die Städteinitiative nicht umsetzt. Wüthrich ist seit zehn Jahren Präsident der Umwelt-, Verkehrs-, und Energie Kommission (UVEK). In dieser Funktion setzte er sich konsequent für das neue Parkregime ein und fordert seit Jahren die Reduktion des Autoverkehrs um zehn Prozent. Das ist natürlich auch für Wessels nicht zu schaffen. Nicht nur wächst die Bevölkerung am Rheinknie, es entstehen auch immer mehr Arbeitsplätze.

In Basel-Stadt wird, was die Bauerei angeht, geklotzt und nicht gekleckert. So wird ein zweiter Roche-Turm in die Höhe schiessen. Auch am Messeplatz soll ein Hochhaus hin. Hinter dem Bahnhof wächst der Meret Oppenheim-Bau. Trotz allen Grossprojekten herrscht in Wüthrichs Kommission Stau. Zwar bestehen für die Entflechtung des Verkehrs beim Kunstmuseum und der Wettsteinbrücke Pläne und Parlamentsratschläge. Nur in der Kommission geht's nicht vorwärts. Für Streit sorgt auch ein kleineres Geschäft: Im Wiesenpark bei Riehen soll ein Parkranger – eine Art moderner Förster – für Ordnung sorgen und das Verständnis fürs Grün bei Schulklassen wecken.

Fragen statt Antworten

Für diesen Parkdienst wollte die Basler Regierung 360'000 Franken ausgeben. Die Aufgabe der Kommission wäre es gewesen, das Geschäft zu prüfen und dem Parlament eine Empfehlung abzugeben. Statt Antworten findet die Kommission noch mehr Fragen. Plötzlich fragt sich ein Teil der UVEK, ob der Ranger «polizeiliche» Aufgaben übernehmen würde und etwa Bussen aussprechen könne. Kann er natürlich nicht. Nicht nur geht der Wiesenpark über die Landesgrenzen zu Deutschland, auch die Regierung hat Bussen – zum Beispiel für Littering – in ihrem Bericht schon ausgeschlossen. Natürlich ist die Kommission bei diesem Geschäft ebenso zerstritten. So findet die eine Hälfte, es sei eine gute Sache, wenn der Ranger da wäre. Die andere Hälfte dagegen lehnt die Idee der Regierung als ineffizient ab. In der Kommission ist links-grün mit fünf Parlamentariern vertreten. Den sechs Vertretern der Mitte-rechts fehlt jedoch die Einigkeit, um eine Mehrheit zu erreichen.

Die ewigen Streitereien haben bizarre Folgen. So setzte das Baudepartement treuherzig eine Gebührenregelung für Motorräder um, nur um dann wieder zurückgepfiffen zu werden. Weder Regierung noch Kommission, geschweige denn der Grosse Rat hatten sich darum gekümmert, was sie mit der Rollergebühr lostraten. Sodass die jungbürgerlichen Parteien eine Initiative lancierten, die die Regierung gezwungen hätte, um jeden Preis Parkplätze für Motorräder oder Roller zu schaffen. Selbst dann, wenn das weniger Parkplätze für Autos oder Velos bedeutet hätte.

Bizarre Folgen

Gerade die Fachkommissionen sind jedoch für diese Überprüfungen, ihre Mach- und Finanzierbarkeit und eine Empfehlung ans Parlament da. Die Aufgabe einer parlamentarischen «Sachkommission» ist es, die Arbeit der Regierung zu überprüfen. Zwar kommen Kommissionsminderheiten regelmässig zu Wort. Allerdings ist das eine Ausnahme, die in der UVEK zur Regel geworden ist. Die Verkehrsprobleme der Stadt werden nicht kleiner: So verwarfen die Baselbieter Stimmbürger kurzerhand die Verlängerung von Tramschienen beim Margarethenstich. Und auch Bundesrätin Doris Leuthard hat kein Herz für Basel. In der vor wenigen Wochen veröffentlichten ÖV-Planung bekommt die Stadt am Rheinknie bestenfalls einen Kredit zur Vorfinanzierung des Herzstücks. Damit lässt sich Bundesbern eine Hintertür offen und die Basler können im Stau stehend weiter streiten, statt endlich ihren ÖV leistungsfähiger zu gestalten.