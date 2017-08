Zum Nachschauen: FC Basel - FC Lugano 1:1 und Verabschiedung Delgado

Jakob Gubler & Pascal Flury Jakob Gubler ist mit über tausend erlebten FCB Spielen unser Fussballquiz Experte. Pascal Flury ist schon seit er denken kann FCB-Fan. Als Jugendlicher sparte er sein Sackgeld für die Zugfahrt zu den Auswärtsspielen. Seit 2004 ist er Radio-Sportreporter. Markenzeichen von Pascal Flury ist sein langgezogener Goooal-Jubel.

Nach dem Schlusspfiff wird der FCB-Captain, Matias Delgado, als aktiver Spieler verabschiedet. Wie der FC Basel am Freitag verkündete, wird es jedoch bald ein Wiedersehen geben: Delgado bleibt dem Club als Teil des Trainerteams und Botschafter erhalten. Wir übertragen die Abschiedszeremonie live. Durch den Match führen Sie unsere Kommentatoren Pascal Flury und Jakob Gubler. ¨

Basel verschenkt zum Schluss zwei Punkte

Der FC Basel verpasst den erstmaligen Sprung an die Tabellenspitze der Super League in dieser Saison. Der Meister kommt gegen den FC Lugano im Heimspiel nicht über ein 1:1 hinaus.

Trotz einer klaren Steigerung nach der Pause reichte es dem FC Basel nicht zum erwarteten Heimsieg gegen Lugano. Über 90 Minuten war die Leistung des Double-Gewinners zu wenig gut, um sich Platz 1 in der Tabelle zu verdienen. Vier Minuten vor dem Ende glich Carlinhos nach einer schönen Hereingabe von Crnigoj aus kurzer Distanz aus. Deshalb bleibt der ungeschlagene Aufsteiger FC Zürich auch nach fünf Spielen Leader der Super League.

Das Tor der Tessiner fiel in einem Moment, in dem keiner mehr mit dem Ausgleich rechnete. Die Gäste hatten ihre besten Phasen vor der Pause und wurden vom Favoriten in den zweiten 45 Minuten weitgehend dominiert. So war Basel denn auch nach 62 Minuten durch Topskorer Ricky van Wolfswinkel in Führung gegangen. Zuvor hatte Luganos Mittelfeldspieler Jonathan Sabbatini den Basler Flügel Renato Steffen gefoult.

Anpfiff 16.00 Uhr

62' Ricky van Wolfswinkel 1:0

86' C. Carlinhos 1:1

