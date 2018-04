barfi.ch mit neuem Quartalsrekord auf Partnersuche

Es ist ein kleines Team, das täglich mit Begeisterung und Motivation im Herzen von Basel über Geschichten aus der Region für die Region berichtet. Jedes Redaktionsmitglied trägt seinen Teil zur grossen kleinen Erfolgsgeschichte von barfi.ch bei. Barfi.ch verzeichnet steigende Nutzerzahlen und behauptet sich in Rekordzeit gegenüber den alteingesessenen Konkurrenten. Eine aussergewöhnliche Entwicklung in der sich umwälzenden Medienwelt.

Die treuen Nutzer, die sich von den barfi-Geschichten informieren und begeistern lassen, eine unbremsbare Leidenschaft des Teams, dessen Herz für Basel schlägt, machten barfi.ch innert kürzester Zeit zur unabhängigen Nummer Eins im unvernetzten regionalen digitalen Newsbereich des ganzen Landes. Das riesige Echo der Leserinnen und Leser haben die kühnsten Träume der enorm motivierten Redaktion bei weitem übertroffen. Barfi.ch trifft offenbar den Ton der Stadt. Was sich abgehobener anhört als es ist: Denn das Team lebt in und mit Basel. Es sieht, was die Menschen hier wirklich beschäftigt, berichtet so auch über die eigenen kleinen, wie grossen Sorgen. Barfi.ch freut sich über spannende Geschichten, unterhält, informiert mit Begeisterung und liebt es, die Stadt in der digitalen Welt repräsentieren zu dürfen.

Diese Leidenschaft der Redaktion für die Region Basel wird von den Nutzern mit erfreulichen Zahlen belohnt. Im ersten Quartal des Jahres 2018 verzeichnete barfi.ch erneut Rekorde. Über die drei ersten Monate dieses Jahres wies Google Analytics barfi.ch die Rekordzahl von 972'440 Neuen Nutzern zu. Dies sind Nutzer, die in den ersten drei Monaten nur einmal gezählt worden sind, selbst wenn sie die Plattform täglich mehrere Male besucht haben. Die Seitenaufrufe stiegen ebenfalls deutlich an. Im Januar 2018 waren es 1.8 Mio., im kurzen Monat Februar 1,6 Mio. und eben erst im März knapp zwei Millionen in nur einem Monat: Das sind rund 64'000 Seitenaufrufe pro Tag.

Trotz grosser Akzeptanz: Die Situation ohne Partner ist ernst

Die Initianten sind offen für sämtliche Vorschläge und Gespräche im Hinblick auf eine tragbare Lösung (Kontaktadresse unten). Barfi.ch braucht einen starken Partner, der nach dem erbrachtenBedürfnisnachweis in das riesige Potential mitinvestiert.

Und natürlich weitere innovative lokale KMUs, die ihre hiesige Kundschaft günstig, direkt und ohne teure Kontaktverluste über die neue wirkungsvolle Werbeplattform erreichen. Menschen, die sich mit uns ohne falsche Rücksicht auf Kantons-, oder Landesgrenzen für diese grossartige Region einsetzen.

Jetzt! Sonst wird die freie, unabhängige, weder einem politischen Lager, noch Ideologien verpflichtete Stimme verstummen.

Vertraulicher Kontakt: zukunft@barfi.ch

Öffentliche Kommentare auf Facebook oder an go@barfi.ch

Kontakt zur Werbeabteilung werbung@barfi.ch

barfi.ch auch die Nummer eins auf Facebook.