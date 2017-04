barfitrophy: Der Burger ist gebrutzelt – der Sieger steht fest

Zahlreiche Rückmeldungen haben uns erreicht, von Burger-Restaurants in der ganzen Stadt. Der Gewinner hat sich jedoch sehr schnell herauskristallisiert.

Der klare Sieger ist... *drrrr...*

«Mel’s Bar & Diner» im St. Johann

Vogesenstrasse 83, 4056 Basel

«Mel’s – whats else.» Der im amerikanischen Stil eingerichtete Diner überzeugt mit charmanten Angestellten im 1950er-Jahre-Outfit und einer breiten Palette an Burgern. Unsere Leserinnen und Leser zeigen sich begeistert vom Ambiente, dem Menu und dem kulinarischen Genuss. Die amerikanische Mahlzeit kann man nicht nur im gemütlichen Diner geniessen, sondern sich auch bequem nach Hause liefern lassen.

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen

Dienstag – Freitag: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr / 17:00 Uhr – 23:00 Uhr

Samstag: 17:00 Uhr – 24:00 Uhr

Sonntag: 17:00 Uhr – 23:00 Uhr

Lesermeinungen:

«Die spezielle Diner-Atmosphäre erinnert an die sechziger Jahre und lässt die Burger alle mit hausgemachter Sosse und in einer gehörigen Grösse noch einmal besser schmecken. Meine Favoriten sind "Code Red" oder der "Sole Mio". Unbedingt ausprobieren»

«Ich habe noch nie in einem Restaurant so einen guten Burger gegessen wie in der Mel's Bar»

Auswertung

Doch es gibt natürlich eine Vielzahl an Burger-Restaurants in Basel, die unsere Leserinnen und Leser ebenso empfehlen. Entdecken Sie hier die weiteren Favoriten:

Restaurant Union

Klybeckstrasse 95, 4057 Basel

Das «Union» liegt im Kleinbasel direkt bei der Haltestelle Bläsiring. Es besticht mit qualitativ gutem Fleisch aus der Region. Die zweite Filiale, der «Union Diner» trägt, befindet sich in der Innenstadt an der Stänzlergasse, inmitten der Kinos.

Öffnungszeiten:

Montag - Dienstag: 11:30 Uhr - 14:00 Uhr / 17:00 Uhr - 24:00 Uhr

Freitag: 11:30 Uhr -14:00 Uhr / 17:00 Uhr - 01:00 Uhr

Samstag: 17:00 Uhr - 01:00 Uhr

Sonntag: 17:00 Uhr - 24:00 Uhr

Lesermeinung:

«Union Diner oder Union im Glaibasel. Kann mich nicht entscheiden. Generell halt die Burger von Jérôme Beurret.»

La Manufacture

Hochstrasse 56, 4053 Basel

Das Restaurant «La Manufacture» im Gundeli hat eine kleine, aber exakt ausgewählte Speisekarte. Zwar hat das Restaurant eine sehr junge Geschichte, hat aber schon eine fixe Stammkundschaft gefunden. Im «La Manufacture» gibt es nicht nur den 0815-Burger, sondern auch etwas exotischere Varianten, wie zum Beispiel den Pulled-Pork Burger.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11 Uhr – 23 Uhr

Samstag: 11 Uhr – 24 Uhr

Sonntag: 11 Uhr -03:00 Uhr

Lesermeinung:

«Schön weiche, warme und knusprige Brötli. Eine gute Auswahl an Burgern;)»

L’Unique

Gerbergässlein 20, 4051 Basel

Das «House of Rock» bietet sich nicht nur an, um sich einen Drink zu genehmigen: Hier gibt es auch feine Burger für die hungrigen Mägen und für den «Gluscht». In diesem Restaurant kann man sich den Burger individuell zusammenstellen.

Öffnungszeiten:

Dienstag – Samstag: ab 16 Uhr

Sonntag – Montag: geschlossen

Lesermeinung:

«Man kann sich den Burger nach seinem Geschmack zusammenstellen und das Fleisch wird genau auf die gewünschte Garung gebraten. Ausserdem ist die Beratung und Bedienung sehr toll.»

Meat & Great

An diversen Standorten

Der Meat & Great Foodtruck steht jeden Donnerstag auf dem Barfüsserplatz und ist eine beliebtes Ziel für den Lunch am ersten Wochentag. Der Rest der Woche ist er in der ganzen Stadt und der Umgebung unterwegs. Die Zutaten stammen von Geschäften aus der Region.

Standorte:

Montag: Aesch & Marktplatz

Dienstag: Arlesheim & Muttenz

Mittwoch: Aeschenplatz

Donnerstag: Barfüsserplatz

Freitag: Riehen

Lesermeinung:

«Richtig würzige Sauce und Buns mit Charakter, keine 08/15 Ware sondern knusprige und geschmacklich starke Brötchen.»

Zic Zac

Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Das «ZicZac» liegt knapp hinter der Alschwiler Grenze. Dieses Restaurant ist nebst dem guten Essen und den grosszügigen Portionen und dem amerikanischen Flair, auch für diverse Veranstaltungen wie das Oktoberfest oder die Halloween-Party bekannt.

Öffnungszeiten:

Sonntag – Mittwoch: 10 Uhr – 24 Uhr

Donnerstag: 10 Uhr – 01 Uhr

Freitag – Samstag: 10 Uhr – 02 Uhr

Lesermeinung:

«Der Surf In Burger ist mein Favorit, da er einfach zu essen ist (saftet nicht zu viel) und das Gesamtpacket stimmt auch.»

Valentino’s Place

Kandererstrasse 35, 4057 Basel

«Von B wie Burger bis Z wie Zimtglace»: Das ist das Restaurant im Kleinbasel. Ein schöner Ort mit freundlicher Bedienung und gutem Essen.

Öffnungszeiten:

Dienstag - Donnerstag: 17:00 Uhr – 24:00 Uhr

Freitag & Samstag: 17:00 Uhr – 01:00 Uhr

So: 11:00 Uhr – 16:00 Uhr

Lesermeinung:

«Zic Zac Basel der Surf In Burger ist mein Favorit da er einfach zu essen ist (Saftet nicht zu viel) und das gesammt Packet stimmt auch.»

Mrs Burger

Markthalle und Markplatz

Mit einem Foodtruck ist Mrs Burger unter der Woche am Marktplatz und mit einem Stand in der Markthalle zu finden. Mit einer kleinen, aber feinen und gut überlegten Auswahl an Burgern, die mit individuellen Saucen und Brötchen serviert werden, gewinnt Mrs Burger di Herzen von Mr und Mrs Hungrig.

Öffnungszeiten Foodtruck Marktplatz:

Montag – Freitag: 08:30 Uhr – 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Stand Markthalle:

Montag – Mittwoch: 11 Uhr – 14 Uhr

Donnerstag – Samstag: 11 Uhr – 14 Uhr / 19 Uhr – 22 Uhr

Lesermeinung:

«Für mich der beste Burger in Basel ist bei Mrs Burger. Das Brot ist so gut und die Produkte sind so hochwertig.»

800° Steakhaus

Riehenring 109, 4058 Basel

Das Steakhaus im Kleinbasel ist eigentlich bekannt für währschafte Steaks, die nach der 800°-Methode bei Temperaturen über 350° zubereitet werden. Unsere Leserinnen und Leser finden jedoch auch lobende Worte für den dort angebotenen Burger.

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 11:30 Uhr – 14:30 Uhr / 18 Uhr – 22:00 Uhr

Samstag: 18:00 Uhr – 24:00 Uhr

Lesermeinung

«Der Burger im 800° Steakhouse ist super, man fühlt sich (fast) wie in Amerika!!»