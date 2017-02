barfitrophy: Wer liefert die beste Basler Pizza? Sagen Sie es uns!

Die Anzahl der Pizzalieferdienste in Basel reicht ins Unermessliche. Hunderte Shops halten ihre Margheritas feil, jeder will die Kunden beglücken. Wir wollen jetzt aber von Ihnen wissen, welcher Pizzabote Sie wirklich beglückt. Nach welchen Kriterien? Ganz einfach: Nach Ihrem Geschmack.

Los, setzen Sie sich durch und sagen Sie uns – und damit auch Ihren Freunden –, wer beim ewigen Sofa-Streit inklusive Netflix nun recht hat.

Denn #barfitrophy lässt Sie recht haben. In regelmässiger Folge fragen wir Sie, wo es das Beste in Basel gibt. Es ist toll: Denn Sie haben es nun in der Hand. Ganz demokratisch, ganz offen und schliesslich fein säuberlich aufgearbeitet. Die Auflösung jeder #barfitrophy publizieren wir jeweils Ende Woche.

Für die Wahl benötigen wir im Nachrichtenfeld den Namen und die Adresse Ihres Lieblings-Pizza-Lieferdiensts und dazu Ihre Begründung, wieso genau diese Pizza leckerer, freundlicher oder sonstwie anders ist als alle anderen in der Stadt. Liegt es an dem dünnen Boden, dem knusprigen Rand oder an dem Kurier mit dem schönen Lächeln?

Sämtliche persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.