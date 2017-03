barfitrophy präsentiert: Den besten Basler Pizza-Lieferdienst

Die Auswahl an Lieferdiensten in Basel ist breit. Sie ist gut. Sie ist… eines jeden Sofa-Abends würdig. Und sie ist ebenso breit gefächert, wie die Abstimmungsresultate der ersten #barfitrophy.

Einige Abstimmende habe sich richtig Mühe gegeben, uns ihren Pizza-Kurier schmackhaft zu machen: «Der erste Pizzalieferservice, der die Pizza noch so liefert, dass der Teig noch knusprig ist», mit diesen Worten wurden der jeweilige Lieblingskurier beschrieben.

Aber auch ökologisch, bitte!

Nicht nur die Qualität der Pizza scheint Ihnen wichtig zu sein. Auch ökologische Aspekte flossen in die Bewertungen mit ein: «Bestellt man die Pizza nach Hause, so erhält man sie vom Service des Velokurier-Gourmets, womit man zusätzlich den Verkehr von ökologischen Fahrzeugen statt den von Motorfahrzeugen fördert.».

Bei all den huldigenden Worten: Wir lassen uns natürlich nicht von quantitativen Pluspunkten beeinflussen. Auch wenn die Frage nach dem besten Pizza-Kurier selbst die barfi.ch-Redaktion zu äusserst hitzigen Debatten geführt hat, sind wir doch alle wahre Pizza-Connoisseurs. Gut, die einen natürlich mehr als die anderen. Und wir wissen es sowieso am besten. Also, will heissen: Nach dieser Umfrage.

Mhhhh....

And the winner is...

Doch nun wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen. Der Gewinner heisst: «La La Land». Nein, natürlich nicht. Es ist:

Domino's.

Auf Platz 2 schaffte es die Pizza von Dieci, danach folgte das gute Stück von Vapiano. Die grossen Namen werden damit also ihrem Ruf gerecht. Und allen Teilnehmern sei besonders dafür gedankt, dass sie uns endlich einen Streitpunkt weniger beschert haben, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und debattieren müssen, wer uns das Znacht jetzt bringen darf.

Vielen Dank fürs Mitmachen und e Guete allersyts.