…und dann direkt ins Herz der Fasnacht hinein

Noch plappert es überall, hier putzt einer sein Piccolo, dort schraubt eine an ihrem Kopfladäärnli herum, die Trommel hängt schon am Bandelier vor ihrem Ranzen und immer wieder erklingt hier oben in der Basler Altstadt Gelächter; kündet von Vorfreude, Ausgelassenheit und ein bisschen Nervosität.

Die Uhren rücken vor. Unerbittlich. Jetzt dauert es nur noch fünf Minuten. Tausende stehen in den Strassen, in den Gassen, kostümierte Leute, Menschen in grauer Winterkleidung. Die Clique und Ziigli sind eingestanden, noch leuchten die Strassenlaternen. Und eine bemerkenswerte Ruhe senkt sich über die Szene. Monate haben wir Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf diesen Moment hin gearbeitet, haben geübt und gewartet. In diesem Moment absoluter Konzentration nimmt die Fasnacht Anlauf, die Feder ist bis zum Äussersten gespannt...

Augenblicke bevor das offizielle Licht der Stadt erlöscht, wird er aus unzähligen Kehlen angesagt, dumpf dröhnen die Stimmen unter den Larven, der erste Marsch unserer Fasnacht: Dr Morgestraich. Licht aus. Der Schein der Ladäärne und Stäggeladäärne übernimmt jetzt – und wie ein Triumphschrei erklingt der erste Marsch. Ein Durchlauf im Stehen. Dann kommt die Chose in Bewegung, ein Fluss aus Farben, aus Klängen, der auf einen Streich die ganze Stadt überschwemmt. Wir sind wieder da!

«Marsch», brüllt der Tambourmajor des mediokren Ziigli, die Hauer seiner mächtigen Wildsaularve stolz gen Himmel gereckt, schon hat er einen Zivilsten aufgespiesst, der ihn mit seinem Blitzlicht irritiert hat. Das linke Bein des Ryslaifer setzt zum ersten Schritt an.

Zu jenem ersten Schritt in diese andere Dimension, über die man unter dem Jahr viel erzählen, berichten, diskutieren kann, die jedoch nur dann vollumfänglich greifbar wird, wenn man in sie eintritt, die Dimension unserer Fasnacht. Die ersten Schritte des Ryslaifer sind noch ein bisschen unsicher, der Morgestraich verlangt immer eine gewisse Konzentration, weil man ihn nie übt. Nun folgt dr Gässler, dann dr Sambre et Meuse, nun marschieren wir mit festem Schritt auf dem Fasnachtsterritorium, das mediokre Ziigli läuft den Heuberg hinunter, über den Rümelinsplatz – und dann direkt ins Herz der Fasnacht hinein.

Der Vordraab kämpft unerbittlich gegen Zivilistinnen und Zivilisten, die durch den Zug laufen wollen, an der Gerbergasse hat eine Bijouterie das Schaufensterlicht nicht gelöscht, mit einer gewissen Befriedigung im Ranzen registriert der Ryslaifer, wie die schwarzen Waggis diese regelwidrige Montere mit Teer überziehen. Schon öffnet sich der Barfi vor dem mediokren Ziigli. Ein fasnächtliches Lichtermeer.

Beim ersten Halt am Brunnen werden Weisseinflaschen aus verborgenen Taschen gezogen, Flachmänner gezückt, Zinnbecher bis zum Rand gefüllt. Nun ist sie da, jene wundervolle Melange aus Gefühlen, Bildern, Klängen, die es nur in Basel gibt und ausschliesslich an der Fasnacht. Und schon steht Henry Harlekin neben dem Ryslaifer und macht einen Spruch, so bitterböse, dass wir ihn hier leider nicht hinschreiben dürfen...

Ja, die Fasnacht ist wieder da, die Stadt Basel trägt ihr schönstes Kleid – und schon ruft der Tambourmajor: «Yyyschtoh!» Der Ryslaifer wünscht allen anderen Aktiven – und sogar den grauen Gestalten am Strassenrand – e wunderscheene Mäntig. Der Regen kratzt uns nicht, wir halten dagegen: «Saggodo. Vorwärts. Marsch!»