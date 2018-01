Vogel Gryff 2018: Das ist die Marschroute

09:50 Abfahrt mit Polizei-Oldtimer-Mannschaftswagen zum Wild Maa-Horst

10:30 Start zur Talfahrt des Wilde Maa (Zeit abhängig von der Wasserführung des Rheins)

11:00 Landung des Flosses beim Kleinen Klingental

11:05 Tanz vor Hären-Statthalter Rolf Jeger vor dem Kleinen Klingental

11:15 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Fritz Jenny, Oberer Rheinweg 57

11:20 Tanz vor Vorsitzender Meister zum Hären René Thoma vor dem Haus «zum Roten Schneck», Oberer Rheinweg 69

11:25 Tanz vor Rebhaus-Meister Peter Stalder vor dem Restaurant Fischerstube, Rheingasse 45

11:30 Tanz vor Greifen-Meister Raymond Schmid vor dem Hotel Krafft, Rheingasse 12

11:35 Tanz vor Pächter-Ehepaar Urs & Elisabeth Füeg auf der Café Spitz-Terrasse

Einkehr zum Imbiss

11:55 Abmarsch vor Hotel Merian zum Tanz auf der Mittleren Brücke

12:00 Tänze vor 3E-Spielchef Andreas Lehr auf der Mittleren Brücke beim Käppelijoch

12:10 Tanz vor Hären-Schreiber Urs Weiss, Rheingasse 48

12:15 Tanz vor 3E-Horstverwalter Roland Frank im Hof Lindenberg 12

12:20 Tanz vor Hären-Vorgesetzter René Wegmüller vor der Theodorskirche

12:25 Einzug ins Bürgerliche Waisenhaus (nicht öffentlich) und Tanz vor Waisenvater Uli Hammler

Einkehr zur Suppe

13:10 Tanz im Bürgerlichen Waisenhaus und Abmarsch

13:15 Tanz vor Rebhaus Vorgesetzter Hans Imbach vor dem Restaurant zum Rebhaus, Riehentorstrasse 11

13:20 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Dr. Davide Donati vor dem Restaurant Torstübli, Riehentorstrasse 27

13:30 Tanz vor 3E-Verwalter Stephan Rosch vor der Clarakirche

13:40 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Stefan Bruderer vor dem Claraposten, Clarastrasse 38

13:45 Tanz vor Hären-Vorgesetzter Kurt Wietlisbach vor dem Kongresszentrum Basel, Messeplatz 21

14:45 Auftritt der Spieltambouren auf der Bühne am Gryffe-Mähli

14:50 Ueli-Kollekte am Gryffe-Mähli

15:00 Einzug der drei Ehrenzeichen und Tänze am Gryffe-Mähli im Festsaal San Francisco

15:25 Tanz vor Alt-Spielchef Fille Lehr vor dem Kongresszentrum Basel, Messeplatz 21

15:35 Tanz vor zwei Überraschungsgästen auf dem Messeplatz unter dem «Fenster zum Himmel» (Tänze speziell für Kinder)

15:45 Tanz vor Greifen-Schreiber Michael Fischer vor dem AGB-Keller, Hammerstrasse 71

15:55 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Balz Herter vor dem Sanitär-Geschäft Fiechter, Feldbergstrasse 119

Einkehr zur 1. Station

16:25 Reverenz und Abmarsch in Richtung Efringerstrasse

16:35 Tanz vor Rebhaus-Schreiber Daniel Löw vor dem Marienhaus, Horburgstrasse 54

Abmarsch via Müllheimerstrasse, Amerbachstrasse

16:40 Tanz vor Greifen-Vorgesetzter Dieter Graber vor der St. Josephs-Kirche, Amerbachstrasse 1

Einkehr zur 2. Station

17:10 Reverenz und Abmarsch via Klybeckstrasse

17:20 Tanz vor Greifen-Statthalter Stefan Ospel vor dem Restaurant Parterre, Klybeckstrasse 1

17:25 Tanz vor Rebhaus-Vorgesetzter Dr. Alexander Sarasin vor dem Hotel Basilisk, Klingentalstrasse 1

17:30 Tanz vor Alt-Rebhaus-Schreiber André Stohler vor Moccaraba Kaffee, Untere Rebgasse 29

Einkehr zur 3. Station

18:00 Reverenz und Abmarsch via Untere Rebgasse

18:05 Tanz vor Überraschungsgast im Hof Alterszentrum zum Lamm

18:10 Tanz vor Rebhaus Statthalter Dr. Claude Beranek vor dem Hotel Merian

Heimkehr ins Stammhaus

18:55 Tanz vor Buebegeneral Roland Häuselmann und seinen Stäggeladärne-Buebe vor dem Hotel Merian

19:00 Abmarsch mit der Fasnachtsgesellschaft Olympia via Untere Rheingasse > Webergasse > Kasernenstrasse > Klybeckstrasse

19:15 Tanz im Restaurant Parterre

Einkehr zum Umtrunk

19:35 Abmarsch via Klybeckstrasse > Untere Rebgasse > Teichgässlein > Ochsengasse > Utengasse

19:50 Tanz vor Ruedi Kämmerle vor dem Restaurant Schafeck

19:55 Abmarsch via Utengasse > Schafgässlein > Rheingasse

20:05 Tanz im Restaurant Fischerstube

Einkehr zum Umtrunk

20:30 Abmarsch via Rheingasse > Lindenberg > Utengasse > Schafgässlein

20:40 Tanz im Restaurant Volkshaus

Einkehr zum Umtrunk

21:05 Abmarsch via Claraplatz

21:10 Tanz vor dem Restaurant zum Schiefen Eck

21:15 Abmarsch via Clarastrasse > Hammerstrasse

21:25 Tanz im Restaurant Hahn (nur Spiel)

21:30 Tanz im Restaurant Rheinfelderhof

Einkehr zum Umtrunk

21:55 Abmarsch via Hammerstrasse > Clarastrasse > Claraplatz > Rebgasse

22:10 Tänze im Restaurant und Saal zum Rebhaus

Einkehr zum Umtrunk

22:35 Tanz vor dem Restaurant Rebhaus

22:40 Abmarsch zum Schlussgang via Lindenberg > Rheingasse

22.50 Tanz vor dem Hotel Merian

23:00 Schlusstänze im Restaurant Café Spitz und Merian Saal

Schlussambiente