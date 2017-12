6000 haben sich im VW-Skandal der SKS-Klage angeschlossen

In Tokio hat die Börse am letzten Handelstag des Jahres einen Tick leichter tendiert. Der Nikkei-Index fiel um 0,1 Prozent auf 22'764 Punkte. Für das Jahr 2017 fährt der Index aber ein Plus von 19 Prozent ein und hält so den Anschluss an die Wall Street, was den europäischen Börsen mit Kursgewinnen von im Schnitt etwa zehn Prozent schwerer fällt.