Actelion: J&J-Kaufangebot zeigt Details zur neuen Forschungsfirma

An dieser Gesellschaft wird J&J zunächst 16 Prozent halten. Nicht nur über die Beteiligung profitiert Johnson & Johnson von künftigen Entwicklungen der Firma. Auch nach der Abspaltung kann der US-Konzern künftige Medikamentenentwicklungen der Schweizer Biotechfirma gegen Lungenbluthochdruck für sich reklamieren.

Gemäss den Bestimmungen des Abspaltungsvertrags werde R&D NewCo während der nächsten zehn Jahre jegliches neues geistiges Eigentum betreffend Lungenbluthochdruck (pulmonale Hypertonie) auf Actelion übertragen oder exklusiv an Actelion lizensieren, heisst es in dem Kaufangebot.

Actelion ist weltweit mit Medikamenten gegen Lungenbluthochdruck gross geworden. An diese umsatzträchtigen Medikamente will J&J mit dem Kauf kommen. Mit der neuen Forschungsfirma will das Actelion-Gründerehepaar Jean-Paul und Martine Clozel neue Standbeine erforschen und aufbauen.

Lizenzgebühren von 8 Prozent

Das neue Unternehmen wird zum Start mit einer Milliarde Franken ausgestattet. Zudem wird es von Einnahmen über Lizenzgebühren profitieren für Präparate, die sich im Endstadium der klinischen Forschung befinden und im Rahmen des Actelion-Verkaufs an J&J übergehen.

Dabei handelt es sich um das MS-Präparat Ponesimod und das Antibiotikum Cadazolid. Die neue Forschungsgesellschaft hat das Recht auf Zahlungen von 8 Prozent des gesamten Nettoumsatzes dieser Medikamente.

Zusammenarbeit bei ACT 132577

Ebenfalls geregelt ist eine Zusammenarbeit bei ACT 132577, einem Zwischenprodukt des Arzneistoffs Macitentan gegen Lungenbluthochdruck. Actelion erforscht derzeit, ob dieses Medikament bei therapieresistentem Hochdruck verwendet werden kann. Die laufende Phase-II-Studie wird R&D NewCo weiterführen.

Nach Abschluss dieser Studie hat jedoch die J&J-Tochter Janssen das Recht, der Entwicklung mittels einer Meilensteinzahlung von 230 Millionen Dollar beizutreten. Damit erhielte Janssen zudem das Recht, die Produktion und Kommerzialisierung des Medikaments durchzuführen. Umgekehrt erhielte R&D NewCo Lizenzgebühren, die abhängig vom jährlichen Nettoumsatz 20 bis 35 Prozent des Umsatzes betragen.

Weiter bestätigte J&J in dem Kaufangebot, dass die Angebotsfrist am 3. März startet und am 30. März endet. Der Konzern bietet 280 Dollar pro Aktie, insgesamt gibt er damit 30 Milliarden Franken für den Zukauf aus.