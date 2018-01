Airbnb möchte nun auch im Kanton Freiburg Kurtaxe anheben

Die Internetplattform will künftig von ihren Kunden Kurtaxen erheben und diese dann an den Kanton abführen. Das Abkommen soll Anfang April in Kraft treten.

"Die Verhandlungen waren zäh und dauerten über ein Jahr", sagte der Direktor des Freiburger Tourismusverbands, Pierre-Alain Morard, am Mittwoch gegenüber Radio Freiburg. Man wolle alle Anbieter von Unterkünften gleich behandeln und Airbnb sei einer von ihnen, sagte er.

Der Streit um die Kurtaxen in der Schweiz dauert bereits seit Jahren. Insbesondere die Hotels fordern gleich lange Spiesse für professionelle und private Wohnungs- und Zimmeranbieter.