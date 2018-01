Airbnb möchte nun auch im Kanton Freiburg Kurtaxe einheben

Die Internetplattform will künftig von ihren Kunden Kurtaxen erheben und diese dann an den Kanton abführen. Das Abkommen soll Anfang April in Kraft treten.

"Die Verhandlungen waren zäh und dauerten über ein Jahr", sagte der Direktor des Freiburger Tourismusverbands, Pierre-Alain Morard, am Mittwoch gegenüber Radio Freiburg. Man wolle alle Anbieter von Unterkünften gleich behandeln und Airbnb sei einer von ihnen, sagte er.

Isabell v. Klot Sprecherin von Airbnb äussert sich zur Thematik gegenüber barfi.ch wie folgt: "Airbnb hat weltweit mit über 340 Städten und Gemeinden bereits Vereinbarungen zur Einhebung der Kurtaxe geschlossen. Wir würden uns freuen, auch mit dem Kanton Freiburg eine solche Vereinbarung abzuschliessen, um sowohl für die Verwaltung, als auch für die Gastgeber den bürokratischen Aufwand zu verringern. Eine entsprechende Rückmeldung seitens des Kantons steht allerdings noch aus. Es ist nicht korrekt, dass eine Vereinbarung zum 1. April 2018 bereits unterzeichnet ist.” "

Der Streit um die Kurtaxen in der Schweiz dauert bereits seit Jahren. Insbesondere die Hotels fordern gleich lange Spiesse für professionelle und private Wohnungs- und Zimmeranbieter.