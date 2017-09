Alstom bestätigt Gespräche mit Siemens über Bahntechnik-Bündnis

US-Währungshüter signalisiert weitere Zinserhöhung in diesem Jahr

Der US-Währungshüter John Williams hat den nach der jüngsten Notenbank-Sitzung aufgekommenen Zinsfantasien neue Nahrung gegeben. Es könne in diesem Jahr eine weitere Erhöhung geben, der 2018 drei weitere folgen könnten, sagte der Chef des Fed-Ablegers San Francisco am Freitag in Zürich.