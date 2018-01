Aluminiumkonzern Alcoa weitet Verlust im Quartal aus

Apple will 20'000 Arbeitsplätze in den USA schaffen

Apple hat Milliardeninvestitionen und die Schaffung von 20'000 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt. Die Investitionen auf dem Heimatmarkt dürften in den kommenden fünf Jahren mehr als 30 Milliarden Dollar betragen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.