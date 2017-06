Anschlag von London lastet auf Pfund und Asiens Börsen

Der Anschlag von London hat am Montag die Stimmung an Asiens Börsen belastet und das Pfund ins Minus gedrückt. Die britische Währung notierte zum Dollar etwas schwächer mit 1,2875 Dollar. Anleger zeigten sich verunsichert nach dem Attentat vom Samstagabend, bei dem sieben Menschen getötet wurden und das die Extremistenmiliz IS für sich reklamierte.