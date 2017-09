Aryzta schreibt wegen Abschreiber Verlust

Der Nahrungsmittelmulti Nestlé will sich stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Gespart wird in der Geschäftseinheit Skin Health bei Galderma. Und: Vor diesem strategischen Hintergrund erscheint es Marktbeobachtern unwahrscheinlich, dass Nestlé an der Beteiligung am Kosmetik-Konzern L'Oreal nach dem Tod der Firmenmatriarchin Liliane Bettencourt über die gesetzte Frist hinaus festhalten wird.