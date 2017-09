Auch Tokioter Börse legt nach positiven US-Vorgaben zu

Die Börse in Tokio hat nach positiven US-Vorgaben am Dienstag zugelegt. Nachdem am Montag die japanischen Märkte wegen eines Feiertages geschlossen waren, gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstagvormittag 1,4 Prozent auf 20.194 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,3 Prozent zu auf 1659 Zähler.