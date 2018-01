Aufwertung des Euros verhilft SNB zu Rekordgewinn

Was in einem normalen Unternehmen für strahlende Managergesichter sorgen würde, ist für die SNB lediglich ein willkommener Nebeneffekt.

Die Nationalbank hat nämlich 2017 nicht einen Rekordgewinn erzielt, weil sie besonders gut an den Börsen spekuliert hätte, sondern weil sie ihrem Hauptzweck der Gewährung der Preisstabilität nachgelebt hat.

So hat die Nationalbank auch 2017 unter anderem mit Interventionen am Devisenmarkt dafür gesorgt, dass der Franken nicht wieder stärker wird. Auch dank einer immer besser laufenden EU-Wirtschaft hat der Euro gegenüber dem Franken um über 9 Prozent aufgewertet.

Allein schon das hat die Gewinne der SNB explodieren lassen. Denn die SNB hat mit Schweizer Franken vor allem Euros und damit Anlagen also Aktien und Anleihen in Euros gekauft. Und wenn der Euro aufwertet, steigt in Franken gerechnet der Buchwert dieser Devisen und Anlagen.

Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum die Nationalbank im letzten Jahr einen Rekordgewinn eingefahren hat. Der Wert der SNB-Anlagen hat sich auch dank der nach wie vor boomenden Börsen erhöht. Die globalen Aktienmärkte haben 2017 um 15 bis 20 Prozent zugelegt.

Das heisst jetzt jedoch nicht, dass die SNB diesen Geldsegen auch ausgeben und damit zum Beispiel die AHV sanieren könnte, wie auch schon gefordert wurde. Denn all diese fantastischen Steigerungen haben lediglich auf dem Papier stattgefunden und werden vorläufig auch da bleiben. Weil die SNB diese Anlagen und Devisen gekauft hat, um den Franken zu schwächen, kann sie diese Buchgewinne nämlich zurzeit nicht in tatsächliche Gewinne in der Kasse ummünzen.

Wenn die SNB dies täte, also die Anlagen wieder verkaufen und die damit erhaltenen Devisen in Franken wechseln würde, würde sie ihre eigene Geldpolitik torpedieren. Sie würde mit dem Kauf von Franken, diesen nämlich wieder stärker machen.

Der Rekordgewinn der Nationalbank ist aus einem weiteren Grund mehr Fatamorgana als Realität. Er kann nämlich auch genau so schnell wieder verschwinden, wie er entstanden ist. Zum Beispiel mit dem anstehenden italienischen Wahlen. Sollte die Italiener EU-Gegner an die Macht wählen, würde das die Eurokrise erneut aufflammen lassen. Der Franken würde wieder stärker, die Buchgewinne wären wieder weg. Auf den Rekordgewinn würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rekordverlust folgen.