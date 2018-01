Axpo Holding schliesst Neustrukturierung des Verwaltungsrats ab

An der ordentlichen Generalversammlung wurden die beiden zurückgetretenen Regierungsräte Robert Marti und Köbi Frei verabschiedet. An ihrer Stelle wählte die Versammlung Stefan Kessler und Stephan Kuhn in das Führungsgremium, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Kessler fungiert dabei als Vertreter der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke, während Kuhn die Kantone Schaffhausen, Glarus und Zug vertritt.

Die Neustrukturierung beinhaltete eine Verkleinerung des Verwaltungsrates von 13 auf 9 Mitglieder. Zudem wurden Regierungsräte durch Experten ohne politische Mandate ersetzt.