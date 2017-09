BKW ist auch im ersten Halbjahr gewachsen

Die Verkäufe von Dieselfahrzeugen sind in Deutschland angesichts der Diskussion um mögliche Fahrverbote in Grossstädten weiter eingebrochen. Der Anteil der Selbstzünder an den Neuzulassungen im August ging von 45,3 Prozent vor einem Jahr auf nun 37,7 Prozent zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag in Flensburg mitteilte.