BMW fährt 2017 Rekordabsatz ein - Mercedes bleibt auf Platz 1

Wie der deutsche Konzern am Freitag mitteilte, wurden von der Marke BMW im vergangenen Jahr weltweit knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge verkauft, was einem Zuwachs von 4,2 Prozent entspricht. Für Schub sorgten demnach vor allem Geländewagen. Mercedes setzte 2017 fast 2,3 Millionen Neuwagen ab und lag damit das zweite Jahr in Folge vor BMW.

BMW verwiesen darauf, dass der Konzern mit seinen drei Marken - dazu gehören ausser BMW auch Mini und Rolls-Royce - der weltweit führende Hersteller von Premium-Autos bleibe. Insgesamt lieferte der Konzern knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge aus - das sind 4,1 Prozent mehr und der siebte Rekordabsatz in Folge. Daimler lag mit den Marken Mercedes und Smart knapp dahinter.

Der neue BMW-Vertriebschef, Pieter Nota, äusserte sich zuversichtlich, dass der Absatz der Kernmarke auch 2018 weiter steigen wird. "Unser Fokus liegt dabei weiterhin fest auf der Profitabilität."