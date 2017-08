Börsenbetreiberin SIX mit mehr Umsatz aber weniger Gewinn

Der Betriebsgewinn (EBIT) sank indes um 5,1 Prozent auf 164 Millionen Franken, wie die SIX am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Unter dem Strich schrumpfte der Reingewinn um 7,7 Prozent auf 124,5 Millionen Franken.

Grund für den Gewinnrückgang sind Sondereffekte, die das Vorjahresergebnis nach oben gedrückt hatten. So hatte im ersten Semester 2016 alleine ein Liegenschaftsverkauf in Zürich 26 Millionen Franken in die Kasse gespült. Zudem hatte der Verkauf einer Geschäftssparte in Luxemburg 3,9 Millionen Franken Sondergewinn eingebracht.

Ohne den einmaligen Geldsegen wäre der Reingewinn um 18,5 Prozent gestiegen. Die SIX blicke auf ein starkes erstes Halbjahr 2017 zurück, teilte die Börsenbetreiberin und Finanzdienstleisterin mit.