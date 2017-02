Britische Co-operative Bank stellt sich zum Verkauf

Die Bank teilte am Montag mit, es habe in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte gegeben. So seien die Kosten im Vergleich zu 2014 um ein Fünftel gesenkt worden.

Es habe 2016 aber noch einen "signifikanten Verlust" gegeben und angesichts der niedrigen Zinsen sei es schwierig, zusätzliche Kapitalpuffer aufzubauen. Die zuständige Aufsichtsbehörde der Bank von England begrüsste den Schritt der Co-operative Bank.

Das Institut war 2013 fast zusammengebrochen. Damals klaffte ein Loch von 1,5 Milliarden Pfund (1,87 Milliarden Franken) in der Bilanz, das vor allem auf Verluste mit Immobilienkrediten zurückging. Mehrere Hedgefonds sorgten aber für die Rettung der Co-operative Bank.