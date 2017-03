Bucher 2016 mit Gewinneinbruch und Dividendenkürzung

Also und Media Markt erweitern Zusammenarbeit in der Schweiz

Das IT-Logistikunternehmen Also erweitert die Zusammenarbeit mit Media Markt. Ab Mitte 2017 wird Also das gesamte Media-Markt-Zentrallager übernehmen und von dort alle stationären Filialen der Schweiz bedienen, wie Also am Dienstag mitteilte.