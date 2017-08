Buffett wird grösster Aktionär der Bank of America

Star-Investor Warren Buffett ist zum grössten Aktionär der Bank of America (BofA) aufgestiegen und wird damit noch einflussreicher in der US-Finanzbranche. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat Optionen zum Kauf von 700 Millionen BofA-Anteilsscheinen ausgeübt, wie das Geldhaus am Dienstag mitteilte.