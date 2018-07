CABB ernennt neue CEO: Valerie Diele-Braun wird Nachfolgerin von Peter Vanacker

Die 46-Jährige war zuletzt als Vorstand beim Schweizer Chemieproduzenten Archroma für die dynami- sche Entwicklung der Bereiche Verpackungen und Spezialpapiere sowie Lacke, Kleb- und Dichtstoffe verantwortlich. Zusätzlich trug sie die unternehmensweite Verantwortung für Business Development.

In früheren beruflichen Stationen bei DSM, Givaudan und als Unternehmensberaterin hat die deutsche und Schweizer Staatsbürgerin umfassende Erfahrung mit Wachstums- und Transformationsprojekten insbesondere in der Spezialchemie gesammelt.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Valerie Diele-Braun als CEO der CABB Group gewinnen konnten», erklärt Roberto Gualdoni, Vorsitzender des Beirats. «Ihre breite Expertise in der Chemiebranche, ihr kunden- orientierter Managementansatz und die große Erfahrung in leitenden Positionen internationaler Unternehmen machen sie zur perfekten Besetzung. Peter Vanacker danke ich im Namen des Beirats ganz herzlich für die strategische und strukturelle Weiterentwicklung der Firma in den letzten fast dreieinhalb Jahren.»

Valerie Diele-Braun sagt: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem erfolgreichen CABB-Team auf dem vorhandenen, soliden Fundament aufzubauen und weiter nachhaltigen Wert zu schaffen - zum Wohle aller Stakeholder.»