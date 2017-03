Calida sieht seine Zukunft im World Wide Web

Verbunden ist diese Phase mit Restrukturierungskosten für den Bereich Outdoor, mit Investitionen in den Onlinehandel und mit der Weiterentwicklung des Bereichs der Gartenmöbel.

"Wir konzentrieren uns derzeit auf die Modernisierung und Internationalisierung der Marke Calida, die Entwicklung von Lafuma Mobilier (Gartenmöbel) sowie den Abschluss der Restrukturierung der Millet Mountain Group (Outdoorbekleidung)", sagte Konzernchef Reiner Pichler am Freitag an seiner ersten Bilanzmedienkonferenz, nachdem er den Chefposten im vergangenen April angetreten hatte.

Es liegt auf der Hand, dass diese Fokussierung Geld kostet. Pichler wie auch Finanzchef Thomas Stöcklin verwiesen vor den Medien auf die bereits zum Halbjahr angekündigten 4 Millionen Franken Restrukturierungskosten bei der Millet Mountain Group mit den Bergsport- und Outdoormarken Millet, Eider und Lafuma Outdoor. Zudem sei gezielt in die Marken Calida und Aubade investiert worden.

Deshalb ist im Geschäftsjahr 2016 der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT um 15 Prozent auf 18,3 Millionen Franken zurückgegangen. Ohne diese Einmaleffekte stieg der Betriebsgewinn um 3,3 Prozent auf 22,3 Millionen Franken.

Auch der Reingewinn reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 Prozent, so dass unter dem Strich 14,8 Millionen Franken blieben. Den Umsatz hat die Gruppe um 3,3 Prozent auf 370,9 Millionen Franken gesteigert - trotz eines garstigen Marktumfelds, wie Pichler nicht müde wurde zu betonen.

Zukunft liegt im Onlinehandel

Damit spielte er auf die Probleme im sogenannten stationären Handel, also in den Läden, an. In den wichtigsten Märkten kämpfen die Textilläden mit Umsatzrückgängen: In Frankreich sind es minus 1 Prozent, in Deutschland minus 2 Prozent und in der Schweiz gar minus 7 Prozent. Calida erwirtschaftet in diesen Ländern insgesamt 75 Prozent ihres Umsatzes.

Diese Abhängigkeit will das Unternehmen reduzieren und sucht deshalb sein Heil im World Wide Web. 2016 lag der Umsatzanteil, den die Gruppe mit dem Onlinehandel erwirtschaftete, bei 3,6 Prozent und im Vorjahr bei 3 Prozent. Der weltweite Onlinehandel mit Bekleidung, Wäsche, Outdoor, Schuhen und Möbeln soll jedoch, laut Pichler, bis 2021 um jährlich 12,5 Prozent zulegen

Um sich von diesem Kuchen ein Stück zu sichern und zugleich einen grösseren Sprung vorwärts zu machen, hat Calida per Anfang März 2017 den deutschen Online-Händler Reich Online Services übernommen, einen Onlineshop, der bedeutend mehr umsetzt als Calidas eigener Onlineshop und der über einen grossen Stamm von Kundenadressen verfügt, dem Pichler besonderen Wert beimisst.

Mit dieser Übernahme im Rücken will Pichler den Anteil des Online-Geschäfts im laufenden Jahr verdoppeln, sagte er gegenüber den Medien. Dabei hat er vor allem die in der Gruppe umsatzstärkste Marke Calida im Visier. Dort soll der E-Commerce-Anteil auf 10 Prozent steigen. 2016 waren es gerade einmal 3 Prozent.

Surfmarke Oxbow schwächelt

2016 hat Calida 35 Prozent zum Gruppenumsatz beigetragen, gefolgt von der französischen Luxus-Lingerie-Linie Aubade (16 Prozent), der Millet Moutain Group mit den drei Marken Millet, Eider und Lafuma (30 Prozent), den Gartenmöbeln Lafuma (11 Prozent) und Oxbow (8 Prozent).

Doch zum Gewinn der Gruppe tragen die Gartenmöbel überdurchschnittlich bei, gefolgt von Calida und Aubade. Sorgenkind unter den Divisionen ist die Surf- und Lifestylemarke Oxbow, der einzige Bereich der Gruppe, in dem der Umsatz zurückging - 2016 um 3,5 Prozent. Pichler hat in dieser Division Läden geschlossen und will künftig vermehrt auf das Premiumsegment setzen.

Bereits unter Pichlers Vorgänger, dem längjährigen CEO Felix Sulzberger, war Calida vom einst Schweizer Wäschehersteller zur Gruppe angewachsen, mit so unterschiedlichen Geschäftsfeldern wie Seidenunterwäsche, Bergschuhen oder Campingstühlen. "Ein Spagat", räumte Pichler ein. Doch mit Blick vor allem auf die profitablen Gartenmöbel will er an der Spannbreite nicht rütteln. Mit Blick auf Oxbow hingegen sagte er: "Natürlich schauen wir uns unser Portfolio regelmässig an."