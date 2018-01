Chefökonom von Genfer Privatbank ruft zu Investitionen auf

Die Produktivität in der Schweiz ist in den Augen des Ökonomen zu gering. Produktivität falle nicht vom Himmel, schreibt er in einer Kolumne der Westschweizer Zeitung "Matin Dimanche". Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand, hätten zu wenig investiert.

Die zögerliche Haltung ist gemäss dem Ökonomen nachvollziehbar: In unsicheren Zeiten wird vorsichtshalber gespart. Doch Sparen sei in Zeiten, die nun anbrechen, wirtschaftlicher Unsinn.

Der Schweizer Franken habe seine Krise überwunden, die Wirtschaft wird im kommenden Jahr wieder etwas stärker wachsen. Nun brauche es Investitionen in Infrastruktur, in Bildung und in Forschung.

Chancen sieht der Ökonom nebst Investitionen durch Geschäfte mit China. Durch die "neue Seidenstrasse", mit der China die Staaten entlang der Handelsrouten enger an sich binden will, würden sich auch Chancen für die Schweiz ergeben. Zudem sei die Politik in den USA momentan wenig transparent und eher protektionistisch. Dies könnte für Europa ebenfalls eine Chance sein.