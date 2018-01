Cicor steigert Umsatz 2017 um rund 14 Prozent

Kursrekorde an der Wall Street und die Hoffnungen von Anlegern auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben die Börsen in Asien zum Wochenauftakt beflügelt. In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23'714 Punkte, der breiter gefasste Topix schloss ein halbes Prozent im Plus.